9女性縣市長齊聚聲明 籲中央重視電價調漲問題

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（中央社記者鄭維真南投18日電）「女力縣市長聯盟」今天下午齊聚南投縣交流，9名縣市長發表聯合聲明，針對中央調漲電價恐影響民眾生計，盼行政院照顧民眾為優先，慎重考慮電價問題。

「女力縣市長聯盟」由台中市長盧秀燕發起，今年南投縣主辦「Join您一起動一動」交流活動，南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、新竹市長高虹安、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴等9名縣市長出席。

9名縣市長臨時提案，由許淑華代表說明，希望中央重視電價調整帶來的物價波動問題，縣市長意見將透過盧秀燕到中央參加行政院會時，正式向中央提出地方心聲。

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這次交流議題包括運動平權、運動環境及環境永續，許淑華致詞時表示，她去年在盧秀燕的邀請下加入「女力縣市長聯盟」，這次活動是對SDGs聯合國永續發展目標的一種實踐，女力縣市長將以柔性包容且溫暖方式，為城市創造更美好的未來。

許淑華指出，配合聯合國永續發展目標，南投縣舉辦運動賽事或活動，都將環境保護放在首位，例如「日月潭泳渡」活動，到日月潭的游泳好手與遊客除了享受美景，也一同減少一次性盥洗用具使用、自備環保杯購買飲料等綠色生活措施，響應淨零碳排。（編輯：陳清芳）1130318