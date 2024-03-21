印尼總統大選 外交部：蔡總統賴副總統致賀盼續合作

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（中央社記者吳昇鴻台北21日電）印尼大選經過計票工作後，總統候選人、國防部長普拉伯沃與副手吉伯朗取得勝利。外交部今天表示，蔡總統及賴副總統已致賀，肯定印尼以民主和平方式完成大選，台灣盼與印尼在友好互動基礎上繼續深化合作，維護印太地區自由開放與和平繁榮。

外交部發布新聞稿表示，印尼日前舉行總統大選，印尼中央選舉委員會（KPU）於昨天公布官方計票結果，由現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）及現任中爪哇省梭羅市長吉伯朗（Gibran Rakabuming）當選正副總統。總統蔡英文及副總統賴清德已分別向總統、副總統當選人致賀，肯定印尼人民與政府以民主和平方式完成大選。

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外交部指出，台灣與印尼同為印太地區共享自由民主價值的國家，共同面對氣候變遷、糧食安全及韌性供應鏈等挑戰。台灣盼與印尼在現有友好互動基礎上，繼續深化在經貿投資、文化交流、醫療衛生、科技、教育、農業及勞工等領域合作，共同維護印太地區的自由開放與和平繁榮。

印尼2月14日舉行大選，經過逾1個月的計票工作後，印尼選舉委員會昨晚確認總統候選人、國防部長普拉伯沃與副手吉伯朗以58.59%的得票率取得壓倒性勝利，代表2人當選下任正副總統，預計10月20日就任。（編輯：翟思嘉）1130321