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黃國昌指輔選隨車帶立院酒 陳菊辦公室：不實舊聞

2024/3/21 15:17
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（中央社記者王揚宇、陳俊華台北21日電）台灣民眾黨立委黃國昌今天質詢表示，接獲檢舉，監察院長陳菊曾去高雄輔選，車上居然還有立法院的專供酒。陳菊辦公室表示，車上物資是陳菊個人物品，請勿耗費社會資源於不實舊聞。

立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來列席就「中華民國總統至立法院進行國情報告及詢答模式之建議」進行專題報告，並備質詢。

黃國昌質詢表示，去年立法院花人民納稅錢請金門酒廠做1200瓶的專供酒，但在最後一個月、要離職以前送出948瓶，這一看就是酒消化不完。立法院跟國際貴賓有禮物上往來的需要，相信納稅人都會接受，但如果錢這樣花的話，要對人民負責，今年是否還會訂專供酒，還請周萬來斟酌一下。

黃國昌說，為何他會提到專供酒這件事，是因為接獲檢舉，陳菊擔任監察院長跑去高雄輔選，已經很誇張，結果去高雄輔選的車上，居然有立法院的專供酒，因此檢舉人就在質疑，難道立法院的錢太多。

黃國昌指出，請周萬來轉告立法院長韓國瑜，納稅人的錢不能這樣花，若韓國瑜在公務上往來上有需要，因此要送酒，相信納稅人同意，但如果按照上一屆這種濫發的方式，甚至陳菊下去輔選帶的專供酒還是立法院的，這件事情就稍微太離譜了。

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對此，陳菊辦公室說明指出，2023年立法院招標購買的金門酒廠立法院專供酒，立法院如何分配，跟陳菊絕對無關。車上物資是陳菊個人物品，沒有私相授受、無關納稅人的錢，「看到紙箱就開槍」的行徑可以止矣。

陳菊辦公室表示，近日黃國昌一再於各種媒體上「看照片漫天說故事」，但所指當天是週末假日，陳菊私人探友行程，這是台灣社會人人都有的人身自由，當天所言所行更無關政治和選舉，此為前已澄清之事，請勿耗費社會資源於不實舊聞。（編輯：林興盟）1130321

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