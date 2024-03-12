監委：國合會應持續國際開發援助 善盡國際公民責任

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（中央社記者陳俊華台北12日電）監察院長陳菊11日率監委巡察國合會，監察院外交及國防委員會召集人蕭自佑表示，台灣雖非聯合國會員國，但外交是內政的延續，且經濟實力已增長許多，有其必要持續進行國際開發援助，善盡國際公民責任。

監察院透過新聞稿指出，監察院長陳菊11日與監委蕭自佑等15人，巡察財團法人國際合作發展基金會（國合會），就當前外交部主導國際援助發展，以及國合會執行國際援助工作具體情形，聽取業務簡報。

蕭自佑說明，台灣進行國際開發援助，過去以農耕隊、醫療團的類型為世所知，台灣雖非聯合國會員國，也非經濟合作暨發展組織（OECD）成員，但外交是內政的延續，現在台灣的經濟實力比過去增長許多，有其必要持續進行國際開發援助，善盡國際公民的責任。

監察院提到，與會監委關注國合會近年投融資業務概況、國合會與國內外NGO的合作概況及可精進之處、國合會協助政府及企業推動聯合國永續發展目標（SDGs）所能扮演媒合角色，以及透過強化宣傳使民眾更加了解國際援助發展工作。

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監委也關注國合會專業華語教師派遣，與僑務委員會推動海外華文教育的區別、國合會提升國際華語教師資源及效益的必要性、國合會處理國際貸款業務的債權清償及相關國際訴訟情形，以及國合會與政府各部會合作推動國際發展援助情形等。

另外，監委也提到國合會與理念相近國家合作推動國際發展援助的可行性、國合會加強外交替代役業務與國內大專院校合作，以助年輕學子走向國際的效益，以及國合會接受企業捐贈，並協助企業或NGO提升社會責任形象的可行性等。（編輯：張若瑤）1130312