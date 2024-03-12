更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
首頁 / 政治

監委：國合會應持續國際開發援助 善盡國際公民責任

2024/3/12 18:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北12日電）監察院長陳菊11日率監委巡察國合會，監察院外交及國防委員會召集人蕭自佑表示，台灣雖非聯合國會員國，但外交是內政的延續，且經濟實力已增長許多，有其必要持續進行國際開發援助，善盡國際公民責任。

監察院透過新聞稿指出，監察院長陳菊11日與監委蕭自佑等15人，巡察財團法人國際合作發展基金會（國合會），就當前外交部主導國際援助發展，以及國合會執行國際援助工作具體情形，聽取業務簡報。

蕭自佑說明，台灣進行國際開發援助，過去以農耕隊、醫療團的類型為世所知，台灣雖非聯合國會員國，也非經濟合作暨發展組織（OECD）成員，但外交是內政的延續，現在台灣的經濟實力比過去增長許多，有其必要持續進行國際開發援助，善盡國際公民的責任。

監察院提到，與會監委關注國合會近年投融資業務概況、國合會與國內外NGO的合作概況及可精進之處、國合會協助政府及企業推動聯合國永續發展目標（SDGs）所能扮演媒合角色，以及透過強化宣傳使民眾更加了解國際援助發展工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

監委也關注國合會專業華語教師派遣，與僑務委員會推動海外華文教育的區別、國合會提升國際華語教師資源及效益的必要性、國合會處理國際貸款業務的債權清償及相關國際訴訟情形，以及國合會與政府各部會合作推動國際發展援助情形等。

另外，監委也提到國合會與理念相近國家合作推動國際發展援助的可行性、國合會加強外交替代役業務與國內大專院校合作，以助年輕學子走向國際的效益，以及國合會接受企業捐贈，並協助企業或NGO提升社會責任形象的可行性等。（編輯：張若瑤）1130312

#國合會
#監察院長
#蕭自佑
#陳菊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63