更多編輯台推薦新聞：
匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民進黨黨務革新青年討論會 提強化領導力與人才課題

2024/3/22 20:38（3/22 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨22日舉行黨務革新青年討論會第3場，現場超過70名青年黨公職與青年黨員一同出席參與，就黨務組織再造、宣傳溝通平台再升級等議題進行廣泛討論，現場討論相當熱烈。（民進黨中央黨部提供）中央社記者溫貴香傳真 113年3月22日
民進黨22日舉行黨務革新青年討論會第3場，現場超過70名青年黨公職與青年黨員一同出席參與，就黨務組織再造、宣傳溝通平台再升級等議題進行廣泛討論，現場討論相當熱烈。（民進黨中央黨部提供）中央社記者溫貴香傳真 113年3月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天舉行黨務革新青年討論會，綜整4重點包括提名制度、青年培力、活動老派、依賴動員等。代理秘書長楊懿珊表示，對黨務主管的領導力培訓，也將邀請專業講者來教導主管，就如何選才、留才、培力人才等領導課題加強。

民進黨晚間發布新聞稿指出，22日舉辦「面對新時代：黨務革新青年討論會－北區場」，由民進黨政策會執行長王義川主持，黨部代理秘書長楊懿珊、副秘書長翁世豪、何博文，立委洪申翰、吳沛憶及幾十位各縣市議員與基層代表，現場超過70名青年黨公職與青年黨員出席，就黨務組織再造、宣傳溝通平台再升級等議題進行廣泛討論，現場互動相當熱烈。

王義川提到，綜整先前南區、中區2場討論會的4項重點，一是有關黨中央與地方黨部相關的提名制度，組織部已刻正列入檢討；二是青年培力部分，青年部已培訓約200位年輕人，後續將建立類似104人力銀行的青年人才庫，跟各地議員媒合實習機會，未來實習生還可以續留擔任助理等政治相關工作。

王義川說明，三是過往所舉辦活動太老派、太依賴動員，應改進；四是青年入黨除了繳黨費外，並無其他收穫，與一般支持者沒有區別，也應調整。

王義川透露，有青年黨公職反映，中央跟地方議會黨團的連結不夠，後續要加強群組，甚至包括助理也要交流，才能進行團體作戰，後續青年部將有機會到各縣市舉辦「熬民主」活動，把大家串接起來。

楊懿珊表示，與會青年黨公職、黨員的意見都很重要，也表現出對黨的期待，她也是從青年部實習生一路參與到現在，以前黨內自我批判力道大，現在則面對執政包袱，也已意識到地方黨部問題，後續會把所提的寶貴意見記錄下來，進一步重建對於民進黨的光榮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊懿珊指出，今年中央黨部年度預算有非常大的革新，特別著重規劃在人才培育上，不論是青年部、國際部、性平部、客家部等，所有部門都對此著力甚深。

楊懿珊強調，針對黨務主管的領導力培訓，也將邀請專業講者來教導主管，就如何選才、留才、培力人才等領導課題加強。今年所規劃各項營隊，各部門都在盡量錯開時間，希望透過每個營隊來吸引人才、留住人才，各地黨公職之間可以多交換意見，也可以互相學習如何培育、如何爭取人才。（編輯：張若瑤）1130322

#王義川
#楊懿珊
#民進黨政策會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.204