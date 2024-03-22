民進黨黨務革新青年討論會 提強化領導力與人才課題

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（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天舉行黨務革新青年討論會，綜整4重點包括提名制度、青年培力、活動老派、依賴動員等。代理秘書長楊懿珊表示，對黨務主管的領導力培訓，也將邀請專業講者來教導主管，就如何選才、留才、培力人才等領導課題加強。

民進黨晚間發布新聞稿指出，22日舉辦「面對新時代：黨務革新青年討論會－北區場」，由民進黨政策會執行長王義川主持，黨部代理秘書長楊懿珊、副秘書長翁世豪、何博文，立委洪申翰、吳沛憶及幾十位各縣市議員與基層代表，現場超過70名青年黨公職與青年黨員出席，就黨務組織再造、宣傳溝通平台再升級等議題進行廣泛討論，現場互動相當熱烈。

王義川提到，綜整先前南區、中區2場討論會的4項重點，一是有關黨中央與地方黨部相關的提名制度，組織部已刻正列入檢討；二是青年培力部分，青年部已培訓約200位年輕人，後續將建立類似104人力銀行的青年人才庫，跟各地議員媒合實習機會，未來實習生還可以續留擔任助理等政治相關工作。

王義川說明，三是過往所舉辦活動太老派、太依賴動員，應改進；四是青年入黨除了繳黨費外，並無其他收穫，與一般支持者沒有區別，也應調整。

王義川透露，有青年黨公職反映，中央跟地方議會黨團的連結不夠，後續要加強群組，甚至包括助理也要交流，才能進行團體作戰，後續青年部將有機會到各縣市舉辦「熬民主」活動，把大家串接起來。

楊懿珊表示，與會青年黨公職、黨員的意見都很重要，也表現出對黨的期待，她也是從青年部實習生一路參與到現在，以前黨內自我批判力道大，現在則面對執政包袱，也已意識到地方黨部問題，後續會把所提的寶貴意見記錄下來，進一步重建對於民進黨的光榮。

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楊懿珊指出，今年中央黨部年度預算有非常大的革新，特別著重規劃在人才培育上，不論是青年部、國際部、性平部、客家部等，所有部門都對此著力甚深。

楊懿珊強調，針對黨務主管的領導力培訓，也將邀請專業講者來教導主管，就如何選才、留才、培力人才等領導課題加強。今年所規劃各項營隊，各部門都在盡量錯開時間，希望透過每個營隊來吸引人才、留住人才，各地黨公職之間可以多交換意見，也可以互相學習如何培育、如何爭取人才。（編輯：張若瑤）1130322