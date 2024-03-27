人事總處：軍公教待遇調整法制化今年一定完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北27日電）各界關注軍公教待遇調整是否法制化，行政院人事總處人事長蘇俊榮今天說，今年一定會完成法制化程序，討論過程也會納入基層代表。

立法院司法及法制委員會今天邀請行政院人事總處提出今年度單位預算解凍案報告，以及人事服務數位轉型專題報告。民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強、翁曉玲、傅崐萁、民進黨立委陳俊宇、莊瑞雄等立委都關切軍公教待遇調整是否法制化，以及公務人員報考人數下降現象。

蘇俊榮答詢強調，軍公教待遇調整今年一定會完成法制化，同時法制化討論過程中，也會納入基層員工代表。

蘇俊榮說，目前法制化方案共有2個版本在討論中，其中一類為考量消費者物價上漲率（CPI）與政府財政，後續將邀請專家、學者以及基層人員代表共同討論。

朝野立委關切的公務人員報考人數下降現象，蘇俊榮說，公務人員報考人數下降從民國107年就開始，並非推動年金改革之後，這除有少子化的影響外，政府待遇以及其他福利事項也需要調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

現行軍公教待遇調整機制，由人事行政總處綜整經濟成長率、每人平均國民所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準以及政府財政狀況等衡酌因素，擬具研析方案，提請軍公教員工待遇審議委員會討論，再簽陳行政院政策決定是否調整，確定調整後將納編至年度總預算案，並經立法院審議三讀通過，由總統公布後始生效力。

民進黨立委沈發惠則關心今年7月高考三級新增資通安全類科，蘇俊榮回應，目前包含數位部、內政部移民署等用人機關共提出6名員額需求。沈發惠批評指出，政府需要資安人才，機關提出的員額需求卻很低，他質疑各機關受限員額框架，只想用約聘方式處理，此案應再行檢討。（編輯：郭無患）1130327