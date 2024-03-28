泛歐綠黨訪團團長：慎防中國發動盟友拒認台灣護照

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰今天指出，民主聯盟要成功嚇阻中國，就要讓中國知道侵台會付出慘痛代價；台灣不應只提防中國發動軍事攻擊，也要慎防中國鼓動其盟友「拒絕承認台灣護照」，例如委內瑞拉就不承認台灣護照。

泛歐綠黨訪團今天在立法院與台灣綠黨舉行對談，出席者包括包瑞翰（Reinhard Bütikofer）、歐洲議會副議長郝塔拉（Heidi Hautala，另譯：郝泰拉）、德國國會綠黨黨團副主席布魯格（Agnieszka Brugger）、台灣綠黨秘書長王彥涵等。

包瑞翰指出，很多人關切台海若爆發軍事衝突，歐洲會採取何種立場，但這個命題本身就應被挑戰，因為戰爭還包括認知戰等樣態，兩岸實體衝突或許還很遙遠、或根本不會發生，但就某些角度來說，兩岸戰爭已經開始了。

包瑞翰說，國際社會必須認清中國國家主席習近平政權的威權本質，「不能等解放軍機攻台，才開始想因應對策，現在就要開始反制中國」；中國正不斷升高對台壓力，包括不尊重海峽中線、挖角台灣民主盟友，逐一威脅每個外賓不能訪台。

包瑞翰指出，記得在2008或2009年時，他剛成為歐洲議會議員不久，中國駐歐盟大使曾來拜訪，他坦言自己見過2次西藏精神領袖達賴喇嘛，接下來還要訪問台灣；當時中國大使表示理解並願意持續對話，但現在這種情況不可能發生了，中國外交官只會對異議者不斷施壓。

包瑞翰表示，民主聯盟要成功嚇阻中國，就要讓中國知道侵台會付出慘痛代價，可能會讓中國一蹶不振，中國過去40年是靠著與國際合作崛起，若習政權想改走其他路線，國際社會要讓中國知道會自食惡果。

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包瑞翰舉例，2020年底時，歐盟與中國幾近完成一個全方位貿易談判，他和部分議員批判這項協議，中國竟決定制裁5個歐洲議會議員，後果就是現在這個歐中經貿協定完全「死透」（as dead as a doornail）了。

包瑞翰強調，他想要提醒台灣，不要只關注實體軍事衝突，也要慎防中國其他手段，包括妨礙台灣人民自由旅行，例如萬一中國要求其盟友，都拒絕承認台灣護照，台灣該如何因應，必須做好各類設想。（編輯：翟思嘉）1130328