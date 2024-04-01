綠批燈會追加5成預算 桃園市府：規模與往年相近

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（中央社記者葉素萍、吳睿騏台北1日電）民進黨今天質疑桃園燈會原先標案預算新台幣4900萬元再追加2530萬元，追加超過50%，未經議會同意，逃避監督。桃園市政府回應，燈會循歷年預算規模辦理並無擴大，且沒有規避審查及採購法。

民進黨發言人戴瑋姍、桃園市議員王珮毓、黃瓊慧、魏筠上午召開記者會，質疑桃園燈會追加預算逃避監督。

戴瑋姍說，桃園燈會原先標案預算4900萬元，再追加2530萬元，預算經費高達7430萬元，追加超過50%，而且未經議會同意；她質疑，桃園市長張善政承襲國民黨地方執政的惡習，把市政經費當自家財庫，呼籲張善政出面說清楚。

魏筠表示，這次桃園燈會一開始有紅統疑慮，充滿漢服秀，脫離桃園特色，去年7月決標的4900萬元燈會預算，展期短、品質堪虞又有諸多爭議，沒想到竟在3月3日燈會結束後，3月25日才以活動後契約變更的方式增加2530萬元，暴增5成，並只偷偷公布在網站上，掩人耳目、規避議會監督。

王珮毓說，桃園燈會天數最短、預算最高，活動結束後才事後追加2530萬元，在未經議會同意之下，追加預算高達5成，桃園市政府對成本控管出現嚴重瑕疵，財政紀律敗壞、濫用人民納稅錢。

桃園市政府觀旅局回應，2024桃園燈會循歷年預算規模辦理並無擴大，近年桃園燈會辦理規模（除去年外）皆為7000萬元左右，本案活動經費規模，與前市長鄭文燦任內2019（13天）、2020（13天）及2022（12天）舉辦的桃園燈會相近，採購預算也依往例，除了觀旅局編列活動預算外，也視需求結合相關預算辦理後續擴充，並無增加財政負擔情形。

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觀旅局說，2024桃園燈會去年上網，就公告為巨額採購，相關後擴條件與金額也都清楚敘明，並無規避審查及採購法情事，2024桃園燈會於去年7月21日上網公告時，採購金額即循往例定為7400萬元（原預算4900萬元，保留後擴2500萬元）。

觀旅局表示，辦理後續擴充的採購是配合活動規模、規劃內容及活動期間現場民眾服務需求所需，並於該案招標公告內相關後擴充期限內辦理契約變更的程序，也沒有違反採購法相關規定。（編輯：蘇志宗）1130401