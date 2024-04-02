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英國工黨訪團晉見蔡總統 讚噶瑪蘭威士忌登世界舞台

2024/4/2 13:11（4/2 13:33 更新）
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總統蔡英文（前右）2日在總統府接見英國工黨國會議員訪團，與英國「工黨台灣之友會」共同主席暨工黨影子商業與貿易副大臣梁辛尼勛爵（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝 113年4月2日
總統蔡英文（前右）2日在總統府接見英國工黨國會議員訪團，與英國「工黨台灣之友會」共同主席暨工黨影子商業與貿易副大臣梁辛尼勛爵（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝 113年4月2日
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（中央社記者葉素萍台北2日電）總統蔡英文今天接見「英國工黨國會議員訪團」，感謝訪賓成立「工黨台灣之友會」，強化英國友台力量；英國工黨台灣之友會共同主席梁辛尼勛爵提到台灣噶瑪蘭威士忌，讚嘆這個台灣威士忌品牌不到20年即成功登上世界舞台。

蔡總統今天在總統府接見「英國工黨國會議員訪團」，她歡迎梁辛尼勛爵（Lord Leong）以「工黨台灣之友會」共同主席，以及工黨影子商業及貿易副大臣的身分，率領工黨議員訪問台灣。

蔡總統感謝訪賓在去年3月成立「工黨台灣之友會」，強化英國友台力量，持續促進台英國會交流。

蔡總統感謝英國國會對台海議題的重視，去年英國下議院外交委員會及國防委員會都發表了印太報告，關切台海和平對全球的重要性。維護印太區域的和平穩定是國際共識，期待台灣與英國和其他民主國家一起努力，促進區域的繁榮發展。

蔡總統說，過去幾年，台灣和英國在經濟、科技及離岸風電等交流都有豐碩合作成果，尤其去年台英簽署「提升貿易夥伴關係協議」更具指標性意義，相信未來台英雙方能在數位貿易、投資、再生能源及淨零碳排等領域深化合作，為彼此創造雙贏發展。

蔡總統說，隨著英國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP

CPTPP 小百科

  • 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
  • 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
  • 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。英國已獲准加入。
  • 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效。

資料來源：經濟部國際貿易局

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）」，也期盼英國能支持台灣的申請入會案，讓台灣和英國建立更緊密夥伴關係，共同為世界帶來更多貢獻。

隨後致詞的梁辛尼勛爵說，身為工黨在上議院首位具有東亞背景的議員，很榮幸代表其他優秀的訪團成員致詞。

他說，過去8年，台灣在執政黨及蔡總統領導下，取得令人讚嘆且振奮的活力、動能及經濟成就，證明穩定的政局會帶來長期的戰略思維與投資，這在競爭激烈且快速變遷的全球環境至關重要，英國工黨成員對此正密切關注。

梁辛尼勛爵認為，支持中小企業有助於打造靈活並具前瞻性的經濟，中小企業在台灣經濟中占有主導地位，占企業總數約98%，他對此深感興趣，此行也著重關注這項議題。

梁辛尼勛爵還提到噶瑪蘭威士忌，他說，這個令人驚嘆的台灣威士忌品牌在不到20年時間即成功登上世界舞台，除了向其他國家學習經驗與技術外，更經由適應這座美麗寶島的獨特環境，並注入台灣創業精神，成就出世界級的產品。這是透過向全球學習來持續創新、融合既存傳統與現代科技的成功案例，深具啟發性。（編輯：林淑媛）1130402

總統蔡英文（右2）2日在總統府接見英國工黨國會議員訪團，與訪團成員一一握手致意，就政經情勢發展、台英經貿關係、科研創新合作等議題交換意見，強化雙邊交流互動。中央社記者鄭傑文攝 113年4月2日
總統蔡英文（右2）2日在總統府接見英國工黨國會議員訪團，與訪團成員一一握手致意，就政經情勢發展、台英經貿關係、科研創新合作等議題交換意見，強化雙邊交流互動。中央社記者鄭傑文攝 113年4月2日
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