蔡總統接見商店傑出店長 盼他們做台灣觀光推手

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（中央社記者葉素萍台北2日電）總統蔡英文今天接見「全國商店傑出店長」，這獎項有「連鎖業界的奧斯卡獎」之稱。蔡總統期盼店長們一起做台灣觀光的推手，以友善的服務，讓世界各地旅客更加認識台灣，感受台灣熱情美好。

蔡總統今天在總統府接見「第26屆全國商店傑出店長」，肯定所有得獎人充滿專業和熱忱。

蔡總統致詞時表示，今天是她上任以來，第8次跟「全國商店傑出店長」得獎人見面，看到每一名得獎人都充滿專業和熱忱，也充分感受到連鎖加盟產業的活力。得獎人都是非常優秀的店長，尤其能從183名參賽者中脫穎而出，真的很不簡單。

蔡總統指出，經營店家就像照顧家庭一樣，必須面面俱到。店長們都是具備執行力、溝通力的「一家之主」，除了秉持專業服務顧客，追求營運成績，面對員工也要能溝通協調、帶動士氣，打造良好工作環境，更要能激勵創新，讓員工在工作中成長，團隊運作更順暢。

蔡總統說，感謝所有得獎者的努力，不僅創造個人成就，促進整體產業發展，也為台灣培育一代又一代人才。

蔡總統表示，這個獎項是「連鎖業界的奧斯卡獎」，她也要感謝台灣連鎖暨加盟協會，多年來透過表揚，讓服務人員的辛勞被看見，也鼓勵連鎖加盟產業重視第一線員工的發展。

蔡總統指出，過去幾年，台灣努力走出疫情，也邁向疫後經濟復甦。去年一年，台灣零售業營收超過新台幣4.5兆元，餐飲業營收也達到1.2兆元，都創下新高。這些成果的背後，都有大家的付出，她要再次感謝大家的辛勞，也要拜託大家一起做台灣觀光的推手。

蔡總統表示，從去年到現在，台灣觀光持續復甦，越來越多國外旅客來到台灣。希望店長們不僅作為自家品牌代表，也能在第一線帶領團隊，以友善的服務，讓世界各地旅客更加認識台灣，感受台灣熱情及美好。（編輯：蘇志宗）1130402

總統蔡英文2日在總統府接見第26屆全國商店傑出店長，這個獎項有「連鎖業界的奧斯卡獎」之稱。蔡總統感謝大家的辛勞，也請託大家一起做台灣觀光的推手。中央社記者鄭傑文攝 113年4月2日