英外交副大臣：台海和平受威脅 因中國不放棄動武

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（中央社記者陳韻聿倫敦25日專電）主責印太事務的英國外交副大臣屈維里安今天說，中國的行為舉措威脅台海和平穩定，因為中方拒絕放棄藉由武力達成目標，中國的所作所為與「負責任的國際行為者」不符。

屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）指出，英國政府長久以來的立場就是，台灣議題應在沒有威脅動武、或未動用武力，以及未有脅迫的情況下，由台海兩岸民眾和平解決。

同時，屈維里安提到，沒有任何一個國家，無論是中、高或低收入國家，可自外於台海危機導致的經濟後果，「包括中國」，因此英國政府一向明確表達，不支持任何企圖單方面改變台海現狀的行動。

她並強調，英國政府持續針對一系列國際挑戰強化應變規劃，包括應對全球供應鏈遭遇的威脅。

屈維里安是在回應下議院一場以「政府的台灣海峽政策」為題的休會辯論時，做了以上表示。休會辯論通常長約半小時，是一整天議程的尾聲，不需做出決議。

發起辯論的國會議員、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員麥克唐納（Stewart McDonald）質問，當「台海現狀」持續被中國單方面改變和侵蝕，為何英國政府還一再表示「英國的立場是維持（台海）現狀」。

他指出，中方正透過單方面改變台海既定航線、強勢在台灣金門水域巡邏等灰色地帶活動，企圖建立新常態，若英國及其盟友夥伴未能嚇阻中方的侵略性作為，則北京及其戰略夥伴，包括俄羅斯和伊朗，將備受鼓舞。

屈維里安回應時除了指出中方的行為無助維繫台海和平穩定，也提到英國持續支持台灣進行有意義的國際參與，並在明顯有助全球公益的前提下支持國際納入台灣，這些都是有助促進台海和平穩定的作為。

麥克唐納另提到台灣駐英國代表處的地位問題；他敦促英國政府重新檢視駐處地位，特別是考量到台灣是英國的重要貿易夥伴，且有共享利益與價值觀。

麥克唐納的「對中鷹派」及「親台」色彩鮮明，曾於2022年11月隨下議院外交事務委員會代表團訪問台灣，他也是英國政府今天宣布遭中國鎖定網攻的國會議員之一。

他接受中央社採訪時說，他在國會提出台海政策辯論，用意是引發英國政府做出改變。他坦言十分期待台英強化經濟、安全夥伴關係，也試圖為台英創造新的關係發展契機和運作機制。

記者詢問他對英國政府回應外委會印太報告的看法、特別是關於台灣的部分，麥克唐納說，英國政府顯然對台灣態度正面，但他希望可以更進一步。

他舉例，台灣部長級官員訪英的會晤層級有限，駐英代表處則缺乏適當地位；這樣的狀況有必要改變，效果將是台英在經貿和其他領域能有更好的合作。他並提到，台灣應對敵意錯假訊息攻勢的經驗值得英國參考。

英國國會下議院外委會去年8月底發布報告，檢視政府印太政策執行成效並提出建言。報告對行政機關不具強制力，也不代表全體國會立場。按慣例，政府需盡可能在報告發布後兩個月內向委員會提交正式回應，但英國政府直到近本月下旬才回應。

外委會報告明文稱台灣是「事實獨立」國家，並對台灣的國家名稱和歷史稍有著墨，曾在台灣引發熱烈迴響，但英國政府明顯迴避回應相關議題。

英國政府重申，英國長久以來的對台立場「未改變」；英國與台灣沒有外交關係，但有強健、非正式的關係。回應並提到，英方對台海和平穩定無以為繼的可能後果「日益擔憂」，包括對全球供應鏈和經濟的衝擊。

英國政府對外委會提到的台英雙邊互訪重要性表示認同，並指出這有益合作。

主席克恩斯（Alicia Kearns）則回應，外委會在報告表明英國與台灣持續密切合作的重要性；台英合作對中共不構成威脅，而是民主友誼的實踐，英國政府應該要「夠勇敢」重申，英方認知到、但「不承認」北京強推的「一個中國」。（編輯：陳慧萍）1130326