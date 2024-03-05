英國商貿副大臣會晤姚金祥 討論台英經貿科技合作

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（中央社記者陳韻聿倫敦5日專電）英國商業暨貿易部主責貿易政策的副大臣韓斯今天上午與駐英代表姚金祥會晤，商討雙邊經貿與科技合作規劃及執行進度，韓斯會後在社群媒體X發布合照。

韓斯（Greg Hands）曾於2022年11月訪問台灣，與經濟部政務次長陳正祺共同主持第25屆台英經貿對話，並晉見總統蔡英文，拜會行政院及經濟部、數位發展部等部會高層。

他今天在X貼文表示，很高興能夠在2022年訪台後，與姚金祥會晤。這是姚金祥首次以駐英代表身分與韓斯會面。

姚金祥今年1月中旬抵英履新；在此之前，他擔任外交部歐洲司司長，任內歷經韓斯、駐亞太地區貿易公使肯特（Martin Kent）等英國現任官員訪台。

根據韓斯的貼文，他與姚金祥談及台英「深化貿易夥伴關係」（ETP）、近日落幕的世界貿易組織（WTO）第13屆部長會議（MC13），以及涵蓋貿易、科技等領域的雙邊合作。

去年11月，台英締結ETP，初期規劃在雙邊投資、數位貿易、能源與淨零碳排等3大領域展開對話。

駐英代表處告訴中央社，姚金祥今天與韓斯就一系列議題交換意見，包括ETP初期3大領域的談判進展、去年在倫敦舉行的第26屆台英經貿對話會後推動進度、雙邊經貿投資關係的發展願景等。雙方會談約30分鐘。

MC13於2月26日至3月2日在阿布達比（Abu Dhabi）舉行，期間韓斯曾與行政院政務委員鄧振中會晤。

根據行政院經貿談判辦公室的會後新聞稿，鄧振中在會談期間籲請英方協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）；韓斯回應，英國在入會過程對CPTPP的高標準有深切體會，未來自然將堅持維護CPTPP的高標準入會門檻。

歷經約兩年協商，英國去年7月簽署標誌正式入會的議定書，成為第一個獲准加入CPTPP的歐洲國家及非創始經濟體。中國與台灣在2021年9月先後申請加入。CPTPP對入會案採「共識決」審議。

英國政府對中國的CPTPP入會申請態度為何，持續引發關注。韓斯今年1月曾在國會針對中國入會案重申，所有欲加入CPTPP的國家皆須符合高標準、有遵守既定貿易承諾的良好紀錄，且須獲所有CPTPP既有成員經濟體共識。（編輯：周永捷）1130305