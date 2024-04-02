駁一直砍公務員待遇傳言 銓敘部：已調薪3次

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（中央社記者陳俊華台北2日電）銓敘部今天說，媒體報導公務員待遇一直砍，並非事實，總統蔡英文任內已調薪3次，累計調幅11.4%；年金改革後，各年度的公務人員退休人數也未明顯下降，且平均退休年齡也沒大幅提高。

銓敘部晚間透過新聞稿表示，媒體報導指「公務員待遇一直砍，要爛大家一起爛」及「年改後公務人員擔心退休後入不敷出不敢退休」等說法，銓敘部提出嚴正駁斥。

銓敘部指出，據行政院發布的新聞稿，總統蔡英文任內已進行3次軍公教員工待遇調整，累計調幅11.4%，所謂公務員待遇一直砍，完全不是事實。

銓敘部說，民國112年7月1日起初任公務人員實施的退撫新制，採行確定提撥個人專戶制，並可自主投資，由管理機關參考國際退休金及過去管理經驗，結合專業顧問及專家意見，設計不同收益、風險的投資標的組合，提供初任公務人員選擇，以維護長期累積退休金收益。

銓敘部說，因此，媒體報導指「退撫新制上路後，公務員的退休金改成從自己的薪水扣錢，然後政府幫忙投資一個很爛的投資理財標的，自己退休金自己賺，已經沒有優勢了」等說法，完全錯誤。

媒體報導指「公務人員離職率年增22.8%」，銓敘部表示，離職人數主要包括依法退休、資遣、死亡、辭職、解僱等，其中仍以退休為多數。據統計，108年到111年辭職人數實際略增0.18%，沒有顯著增加，且每年平均有近2成5辭職人員，會透過考試或應徵他機關職缺等方式，再回任行政機關職務。

銓敘部說，軍公教待遇調薪法制化問題，因調薪機制攸關公務人員俸給支給數額，是重要權利事項，會朝法制化方向持續努力，並將與人事總處協力，在年底前完成。

銓敘部表示，公務人員退休人數從90年代以來，大多維持在6000餘人至7000餘人間，100年、101年及104年度曾達1萬餘人，到106年度回復為6000餘人，107年年金改革後，除110年度降到5700餘人外，其餘年度仍維持在6000餘人至7000餘人間，111年度及112年度都是7600餘人。

銓敘部說，年改後各年度的公務人員退休人數，並沒有因為年改而明顯下降。公務人員平均退休年齡，在年改前約為55歲到56歲間，107年年改後隨月退休金支領年齡逐年提高而微幅成長，到112年度為58.91歲，相較年改前也沒大幅提高。

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銓敘部表示，為維持退休人員退休所得不因物價指數成長而有實質減損，在年改法律已明定，消費者物價指數累計成長率達正、負5%時或至少每4年應依法啟動退休金調整機制。從年改實施以來，退休人員月退休金已進行2次調整，考試院與行政院依法會同核定公告，分別從111年7月1日及113年1月1日起調高2%及4%

銓敘部說，年改後已退休公務人員月退休金，實質上已調高6%，讓退休人員退休生活有適足保障。（編輯：翟思嘉）1130402