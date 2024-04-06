台灣關係法45週年 前駐美代表：長期穩健安定台海

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（中央社記者吳昇鴻、葉允凱台北6日電）今年是台灣關係法（TRA）立法45週年，前駐美代表高碩泰表示，TRA被視為台美關係基礎，具可依賴的確定性及連續性，無論誰是下任美國總統，都讓「我們心裡都比較穩健踏實」；前外交部長程建人指出，TRA立法過程不容易，對台海安定有幫助，在國際政治上很有作用。

1978年12月，美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國於1913年建立的外交關係；當時，中華民國在美國國會的眾多支持者，為維繫與台灣的各種非官方關係，開始推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act, TRA）立法，1979年4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。

今年是台灣關係法立法45週年，時任駐美代表處秘書的前外交部長程建人告訴中央社記者，台灣關係法立法過程走得並不容易，美國國務院一開始送出的法案只有3大條，且並未觸及台灣最關切的安全及軍售議題。

程建人說，在美國國會大力協助之下，最後通過的條文總共18條，涵蓋軍售、安全、經貿、文化等層面，經過大家努力，最後美國國會主導通過的台灣關係法，其中至少有20處條文有解釋上的彈性，例如法案並未明訂何謂防禦性武器，留給美國政府解釋的空間。

程建人認為，台灣關係法對台海安定有幫助，在國際政治上很有作用。

前駐美代表高碩泰接受中央社採訪時也指出，台灣關係法的精心設計及選擇的用詞，使該法具有標誌性，且禁得起時間考驗，「模糊中有清晰、清晰中有模糊」。

至於2024年底美國總統大選，高碩泰回憶說，1979年初進入外交部門後，他就被要求密切關注當時的1980年美國總統大選，此後每次經歷美國4年1度的總統選舉，台灣政府都會密切掌握。

高碩泰指出，對美工作重點就是要讓美國政府、國會、在野、民間及一般社會了解，台美雖沒有邦交，在具備互信及「零意外」默契下，雙方以台灣關係法為依據而形塑出充滿活力的關係。

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他強調，儘管台美關係仍然是非官方，但可以感受到台灣關係法，具備一種可以依賴的確定性及連續性，無論誰是下一任美國總統，因為有台灣關係法，「我們心裡都比較穩健踏實」。

高碩泰指出，維持台海和平穩定現狀符合台美雙方期望，也讓中國不容易見縫插針，台灣關係法承諾提供台灣所需防禦性武器及服務，模糊中便有了空間，進而產生台美共同默契，「（台美關係）不可斷、不能斷、不會斷」。（編輯：林克倫）1130406