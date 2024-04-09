美明尼蘇達州參議會決議文 支持台灣參與國際組織

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（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）美國明尼蘇達州參議會今天通過友台決議，呼籲企業與台灣往來時避免使用矮化稱呼，力挺台美洽簽雙邊貿易協定，支持台灣有意義參與攸關人民衛生、安全及福祉的國際組織。

這項決議由明尼蘇達州參議會議長錢皮恩（Bobby Joe Champion）和「友台連線」共同主席拉瑞克（Jason Rarick）、霍夫曼（John Hoffman）等5位跨黨派議員提案，目的在重申深化明尼蘇達與台灣締結40年的姊妹州關係。

近50名僑胞赴議場見證，決議通過時全場議員起立鼓掌。

駐芝加哥辦事處長類延峰在議場接受歡迎，並應邀出席共和、民主黨黨團會議，向全體議員發表演講，感謝明尼蘇達州議會以行動支持台美關係、對台灣近期震災表達關切。

1979年中華民國與美國斷交，美國國會通過台灣關係法，成為45年來美國對台政策基石之一。

明尼蘇達州參議會重申支持台灣關係法，決議引述此法第4條所述「當美國法律中提及外國、外國政府或類似實體、或與之有關之時，這些字樣應包括台灣在內，而且這些法律應對台灣適用」，呼籲明州企業對台商業往來時直接使用「台灣」，避免以不當稱呼矮化台灣。

類延峰說，這不僅是對台灣人民的尊重，也符合美國與台灣交往的一貫立場。台灣關係法與對台六項保證是美國台海政策的重要元素，對維持台海和平穩定具有關鍵影響。

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為深化雙邊經貿關係，決議文支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）、避免雙重課稅協定（ADTA），力挺台灣加入美國發起的印太經濟架構（IPEF）。

明尼蘇達州參議會也力挺台灣有意義參與聯合國、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）等攸關人民衛生、安全及福祉的國際組織，支持台灣為國際社會做出更多貢獻。（編輯：郭中翰）1130409