藍批拿公帑搞意識形態 楊長鎮：內容審查不妥

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（中央社記者王承中、郭宣彣台北9日電）國民黨團首席副書記長林思銘今天表示，客委會補助「1977年的那一張照片」電影，不僅超過補助經費上限的規定，還拿公帑來拍攝意識形態的政策片，要求客委會正視職責，做好客家文化的傳承。

楊長鎮今天接受媒體聯訪表示，「1977年的那一張照片」用中壢事件為背景，而故事場景安排1名韓國的僑生經歷過韓國光州事件，讓台、韓間有些聯繫，這也是為打進韓國市場所做的考量。

他說，中壢事件的場景在此部電影裡面並非用正面表現，只是一個場景，這是展現台灣在民主化過程中所走過的艱辛道路，這段歷史應要記得與面對並反省，才是比較好的態度，而不是略而不談。

對於國民黨團今天上午的記者會內容，楊長鎮說，在此一歷史過程之中，有不少國民黨人扮演重要角色，國民黨無需妄自菲薄，而國民黨團對於此電影表現，似乎是要做內容審查，他認為不太妥當。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘、國民黨立委羅廷瑋今天在立法院國民黨團記者室，召開「客委會淪為民進黨文宣部？拿公帑做民進黨要做的事」記者會。

林思銘指出，客委會為了「1977年的那一張照片」電影，補助新台幣5500萬元，補助的經費來自於文化內容策進院200萬元、客委會捐助客家公共傳播基金會以採購方式5500萬元辦理。

林思銘表示，根據「客家委員會補助製作客家意象電影作業要點」第4項第2款規定，「每一部影片補助預算上限以新台幣1000萬元（含稅）為原則，結算之計畫總經費若低於原提出申請之總經費，本會得依比例酌減補助款。」換句話說，一部電影補助1000萬元是上限。

林思銘指出，「1977年的那一張照片」電影，是拿客家公共傳播基金會的錢，且一年超過26%的補助款，拿來拍攝意識形態的政策片。

林思銘表示，客委會在業務報告中提到，拍攝「1977年的那一張照片」是要「打造以中壢事件為背景之民主歷史電影」，但在今天客委會發出新聞稿又改弦易轍說是「描述台灣人和韓國人的愛情故事」，讓大家了解「渴望自由、渴望掙脫束縛」。

林思銘指出，就算客委會真要補助「打造以中壢事件為背景之民主歷史電影」，好歹也要依規定補助，客委會根本就是違反法令的常業犯，審計部也已經認證。

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林思銘表示，根據審計部統計，客委會辦理政策和業務宣導有三大疏失，分別為「未標示機關名稱及廣告」、「未按季送立法院備查」、「未按季於主計總處、中央政府各主管機關宣導政策查詢平台網站專區公布」。

林思銘指出，強烈要求客委會正視職責，重視客家文化，做好客家文化的傳承。不要一昧為了時代潮流就做一些與客家文化相違背的事，不要為了改變大家對客家人的印象就做一些自以為酷的影片，客委會就該以客家文化為榮，不做讓民進黨拿捏的傀儡。（編輯：翟思嘉）1130409