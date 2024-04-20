王耀庭請辭台電總經理 綠支持慰留、藍指代罪羔羊

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（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北20日電）台電總經理王耀庭請辭，經濟部表示將全力慰留。民進黨立委贊成慰留，強調經濟部應予更多支持；國民黨立委表示，該請辭的是經濟部長王美花與次長曾文生，台電總經理請辭不過就是代罪羔羊。

台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，引發能源政策議論，台電總經理王耀庭今天表示將請辭負責，經濟部則回應全力慰留。

民進黨立委賴瑞隆對此受訪表示，王耀庭出身基層、屬專業經理人，且台電基層人員相當辛苦，在花蓮地震過後努力穩定供電；此次停電起因是設備問題，若因朝野政治角力攻防，導致專業經理人離職，不僅對基層專業人員不公平，對台電與國家亦是損失，他贊成慰留王耀庭，並給予台電更多支持。

國民黨立委王鴻薇受訪指出，此次連續停電問題，根源是錯誤的能源政策，民進黨強調電力韌性，花了新台幣4500億元，卻不知道韌性在哪裡；她認為，台電不管是總經理或專業人員等請辭，不過就是代罪羔羊，讓這些人去扛錯誤的能源政策結果。

國民黨立委許宇甄表示，王耀庭不應該請辭，應留下來善後，該請辭的是經濟部長王美花與政務次長曾文生，台灣缺電停電問題是政策錯誤所導致，怎麼會變成總經理要先請辭，該走的人卻賴著不走。

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民眾黨立委張啓楷則透過新聞稿指出，王耀庭的當務之急，應是致力於落實電網強韌計畫，並檢討整體能源政策與用電結構；他以向大企業購電為例說，台電推動需量競價是緊急狀態的不得已措施，但錯誤的電力政策，恐讓此措施變成常態，增加過多的電力預算。

張啓楷表示，錯誤的政策比貪污更可怕，綠電雖是趨勢，在電力吃緊下，「真的要廢掉發電占比達6至8%的核電？真的完全不考慮讓核二、核三延役？」（編輯：林興盟）1130420