朱立倫：轉型改革 智庫輕量化結合民間資源

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（中央社記者王承中台北21日電）傳國民黨智庫因財源不足須精簡人力，國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨執政後用不當黨產條例，讓智庫無法取得財源，而智庫每年開銷大概新台幣7000萬到8000萬元，只有透過轉型，透過改革，讓智庫輕量化並結合民間資源。

國民黨近期持續進行內部組織改革，包括整併黃復興黨部，以及派任多名黨籍立委擔任地方黨部主委，以達到內造化等目標。現在也傳出因財源不足，國民黨智庫「國家政策研究基金會」須精簡人力，預計將大砍2/3人力。

朱立倫今天前往新北市中和區參加2024緬甸新年浴佛活動前受訪表示，智庫設置最重要的目的就是希望能夠為國家培養好人才，同時設計出好的政策。

他指出，民進黨執政後用不當黨產條例封鎖國民黨，也讓智庫無法取得財源，也無法承接公部門案子，智庫每年開銷大約7000萬、8000萬元，在這樣狀況下，只有透過轉型，透過改革，讓智庫輕量化並結合民間資源。

朱立倫表示，今年預計減少1/3開銷，明年會繼續往下減，讓智庫能夠可長可久，結合學界，持續提供立法院黨團、地方政府最好的政策。

對於國民黨立法院黨團總召傅崐萁近期將率黨籍立委訪中，引發爭議。朱立倫表示，傅崐萁從2月開始就有跟他溝通，此行主要是針對民眾反映的問題，尤其是最近大家關心的兩岸旅遊、農漁產品問題，相信立委訪陸一定能夠充分反映民意，解決問題。

媒體詢問，傅崐萁是否在跟立法院長韓國瑜互別苗頭。朱立倫指出，他認為沒有這回事，韓國瑜是立法院大家長，國民黨團是國民黨團，相信在韓國瑜的領導下，立法院一定會有好的表現，而黨團訪陸反映民意，是做兩岸溝通，也是好事。

針對台電總經理王耀庭為供電請辭負責，朱立倫表示，台灣用電每年成長，這是不變的事實，錯誤的政策及民進黨不斷任性的作為，造成能源錯誤配置跟缺電問題，這才是最嚴重的，再多的台電總經理、台電董事長都解決不了這個問題，只有改變政策。

朱立倫指出，新的民進黨政府就是貫徹總統當選人賴清德的意志，那就請賴清德提出新的政策，徹底改變，如果繼續堅持錯誤政策，換誰當台電總經理都是代罪羔羊。

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憲法法庭將於4月23日針對37名待決死囚提出的聲請法規範憲法審查進行言詞辯論，聚焦死刑是否違憲、若合憲須要有何配套措施等爭點。朱立倫表示，台灣民意接近8成反對廢死，這絕對是民進黨的陰謀，因為民進黨現在無法掌控立法院，唯一能夠掌控的就是御用大法官。

對於美國聯邦眾議院通過法案，將向烏克蘭、以色列、及包括台灣在內的印太國家提供總額約953億美元的安全援助。朱立倫表示，既感謝又感慨，感謝美國國會對台灣的支持，但很感慨的是，台海安全竟然成為全世界關切的目標，希望有一天大家關心的是台灣的經濟發展、觀光旅遊，而不是台灣是全球最危險的地方。（編輯：蘇志宗）1130421