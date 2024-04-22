地球日偕賴清德接見環團代表 蔡總統：交接也是交流

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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文今天偕副總統賴清德接見環團代表表示，今天不只是交接，也是交流；並盼環團未來能夠支持新任政府，在這個基礎上做得更好。賴副總統表示，未來新政府上任後，還是會如同蔡總統跟大家一起奮鬥一樣，守護國家的環境。

蔡總統下午偕同副總統也是總統當選人賴清德、總統府秘書長林佳龍等人接見2024年第21屆全國NGOs環境會議環保團體代表致詞表示，今天是422世界地球日，感謝大家為台灣所做的一切，也謝謝與政府一起努力，讓台灣邁向永續發展。

總統表示，這8年來，政府積極推動能源轉型，並且已經展現出成效。截至今年2月，台灣光電加風電的裝置容量，與8年前她剛上任時相比增加13.7GW。目前離岸風機也已經安裝完成296座，累積裝置容量達到2.37GW。

她提到，台灣不僅成為世界上少數離岸風電突破2GW的國家，再生能源的發展也在亞洲地區位居領先地位。像是去年，台灣再生能源發電已經達到267億度，相較於2016年127億度，成長將近110%。

總統表示，回顧這8年來，大家長期關注的礦業法及海洋污染防治法修法工作，已經在去年完成；同時去年也完成修正再生能源發展條例和氣候變遷因應法，成立碳權交易所，以及核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，這些都有助於台灣穩健邁向2050淨零轉型。大家關心的海洋保育法草案，行政院也已經送交立法院審議。

總統說，去年承諾要調查鹽寮、福隆沙灘是否流失的問題。這一年來，成立跨部會小組啟動調查，最近也召開相關會議，持續回應環保團體和居民訴求。

總統提到，目前大家關心的彰濱工業區晶鼎焚化爐案，中央政府除要求開發單位必須重新辦理說明會，也多次公開表達，這項計畫如果無法得到彰化縣政府和縣民支持，將會依照合約進行檢討。

總統認為，環境保護涉及的面向既深又廣，需要環保團體集結民間力量一起找出問題。今年環保夥伴提出的建言議題共有90案，其中有15案是新提案。

她感謝大家，為了確保台灣環境永續發展，持續積極發掘問題。相信過去政府和民間一起面對過許多複雜且困難的議題，未來也能夠共同尋求最好的解決方案。

總統說，今天是她任內最後一次與大家在總統府見面，賴副總統、未來的總統也在現場。不論是政府和環保團體建立的溝通平台或是建言，都會交接給新政府。今天不只是交接，也是交流，期待大家提出寶貴意見。

隨後，聽取經濟部次長曾文生簡報「能源轉型低碳＋韌性提升國家競爭力」，並進行意見交流。蔡總統與賴副總統也分別回應。

總統表示，環保議題是國家最重要的事情之一，部分議題跟社會的經濟發展有時會有相違背的地方，因此困難度確實很高，需要花時間處理所有癥結點。她很珍惜與環團代表們互動的機會，盼環團未來能夠支持新任政府，在這個基礎上做得更好。

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賴副總統回應時表示，未來新政府上任後，還是會如同蔡總統跟大家一起奮鬥一樣，守護國家的環境。他並說，環境會議的定位，是個雙向合作的平台，政府跟大家是一體的，為國家環境共同努力，有些議題必須要借重環團的視野，而政府在做的事情，也會透過這個平台讓社會瞭解，期盼未來能共同面對問題。

副總統說，蔡總統推動台灣第一次的能源轉型，他希望未來能夠在此基礎上持續努力，但能否成功需要靠大家共同合作，所以，未來召開這個會議時，也希望大家能夠站在協助政府的立場，共同面對每個議題。（編輯：林興盟）1130422