內定主計長陳淑姿：推動國家減債兼顧經濟發展
（中央社記者賴于榛、葉素萍台北23日電）內定行政院主計總處主計長陳淑姿今天說，為了健全財政，必然會推動國家減債，但同時也要兼顧國家經濟發展，並會視國家需求排列優先順序，決定歲計賸餘如何撥補、運用。
陳淑姿小檔案
- 生日：1956年11月30日
- 學歷：國立成功大學政治經濟研究所、東吳大學會計系
- 經歷：台南市政府研究發展考核委員會主委、台南市政府主計處處長
陳駿季小檔案
- 生日：1958年5月11日
- 學歷：國立中興大學農藝學系畢業、中興大學糧食作物研究所碩士、中興大學農藝學系博士
- 經歷：農業部代理部長、農業部政務次長、農委會副主任委員、農委會種苗改良繁殖場研究員兼副場長、農委會農業試驗所所長
莊翠雲小檔案
- 生日：1957年8月16日
- 學歷：國立政治大學地政學系
- 經歷：財政部長、財政部政務次長、財政部國有財產局主任秘書、財政部國有財產局副局長、財政部參事、財政部國有財產署署長
蘇俊榮小檔案
- 生日：1960年6月2日
- 學歷：國立中興大學統計學系、美國波士頓大學電子計算機應用學系碩士
- 經歷：人事行政總處人事長、人事行政總處政務副人事長、行政院研究發展考核委員會副處長、財政部財稅資料中心主任
徐佳青小檔案
- 生日：1967年10月22日
- 學歷：台灣大學農藝系學士、德國馬爾堡大學社會學研究所碩士、陽明大學衛生福利政策研究所碩士
- 經歷：僑委會委員長、僑委會副委員長、第9-11屆台北市議員、民進黨發言人、民進黨副秘書長
管碧玲小檔案
- 生日：1956年12月9日
- 學歷：台灣大學政治學博士
- 經歷：海委會主委、國立台北大學公共行政暨政策學系副教授、高雄市新聞處處長、高雄市文化局長、第6至第10屆立法委員、立法院教育文化委員會、立法院交通委員會召集委員、立法院民進黨黨團幹事長、民進黨中常委、中執委
卓榮泰表示，未來財政部在莊翠雲帶領下，會繼續推動房屋稅差別稅率2.0（囤房稅2.0），鼓勵空屋釋出。莊翠雲回答媒體提問時補充表示，房屋稅2.0差別稅率相關修法已經今年1月公布施行，相關子法也是陸續公布施行，整體法制預計7月1日穩定上路。
談到稅制優化，莊翠雲說，民國107年已經推行過所得稅制優化，近年也配合社會經濟發展做過調整，像是幼兒學習特別扣除額、房屋租金特別扣除額等今年都修法通過，未來在遵守財政紀律前提下，也有必要配合國家政策經濟發展，做適時調整。
至於未來國家減債目標及如何運用歲計賸餘，陳淑姿說，為了健全國家財政，減債是必然的，但同時要兼顧國家經濟發展；有關撥補台電虧損以及相關勞健保補助，陳淑姿表示，資源分配要看國家整體需求來排列優先順序，未來再對外說明。
被詢問農地種電議題如何克服時，陳駿季表示，光電是各部會共同努力推動的政策，農業部基本立場是以農為本、光電加值，至於再生能源部分，農業部目前積極推動農業剩餘資源的循環再利用，使其能源化、材料化，提供有效能源替代，未來會持續積極推動並考量生態平衡性。
媒體詢問，台美21世紀貿易倡議第二階段談判觸及豬肉、牛肉議題，陳駿季則說，談判目前是鎖定台美面對環境變遷的永續農業倡議與支持，而農產品進出貿易談判部分，農業部一定會確保相關品項對國內農民生產跟收入，在此前提下，才會討論進入市場議題。（編輯：張均懋）1130423
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