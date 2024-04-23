內定主計長陳淑姿：推動國家減債兼顧經濟發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、葉素萍台北23日電）內定行政院主計總處主計長陳淑姿今天說，為了健全財政，必然會推動國家減債，但同時也要兼顧國家經濟發展，並會視國家需求排列優先順序，決定歲計賸餘如何撥補、運用。

內定行政院長卓榮泰今天舉行記者會宣布第5波內閣人事，並接受媒體提問。最新內閣人事，主計長由 陳淑姿 陳淑姿小檔案 生日：1956年11月30日

學歷：國立成功大學政治經濟研究所、東吳大學會計系

經歷：台南市政府研究發展考核委員會主委、台南市政府主計處處長 看更多 關閉 接任，農業部代理部長 陳駿季 陳駿季小檔案 生日：1958年5月11日

學歷：國立中興大學農藝學系畢業、中興大學糧食作物研究所碩士、中興大學農藝學系博士

經歷：農業部代理部長、農業部政務次長、農委會副主任委員、農委會種苗改良繁殖場研究員兼副場長、農委會農業試驗所所長 看更多 關閉 將真除，而財政部長 莊翠雲 莊翠雲小檔案 生日：1957年8月16日

學歷：國立政治大學地政學系

經歷：財政部長、財政部政務次長、財政部國有財產局主任秘書、財政部國有財產局副局長、財政部參事、財政部國有財產署署長 看更多 關閉 、人事行政總處人事長 蘇俊榮 蘇俊榮小檔案 生日：1960年6月2日

學歷：國立中興大學統計學系、美國波士頓大學電子計算機應用學系碩士

經歷：人事行政總處人事長、人事行政總處政務副人事長、行政院研究發展考核委員會副處長、財政部財稅資料中心主任 看更多 關閉 、僑委會委員長 徐佳青 徐佳青小檔案 生日：1967年10月22日

學歷：台灣大學農藝系學士、德國馬爾堡大學社會學研究所碩士、陽明大學衛生福利政策研究所碩士

經歷：僑委會委員長、僑委會副委員長、第9-11屆台北市議員、民進黨發言人、民進黨副秘書長 看更多 關閉 、海洋委員會主委 管碧玲 管碧玲小檔案 生日：1956年12月9日

學歷：台灣大學政治學博士

經歷：海委會主委、國立台北大學公共行政暨政策學系副教授、高雄市新聞處處長、 高雄市 文化局長、第6至第10屆立法委員、立法院教育文化委員會、 立法院 交通委員會召集委員、立法院民進黨黨團幹事長、民進黨中常委、中執委 看更多 關閉 留任。

卓榮泰表示，未來財政部在莊翠雲帶領下，會繼續推動房屋稅差別稅率2.0（囤房稅2.0），鼓勵空屋釋出。莊翠雲回答媒體提問時補充表示，房屋稅2.0差別稅率相關修法已經今年1月公布施行，相關子法也是陸續公布施行，整體法制預計7月1日穩定上路。

談到稅制優化，莊翠雲說，民國107年已經推行過所得稅制優化，近年也配合社會經濟發展做過調整，像是幼兒學習特別扣除額、房屋租金特別扣除額等今年都修法通過，未來在遵守財政紀律前提下，也有必要配合國家政策經濟發展，做適時調整。

至於未來國家減債目標及如何運用歲計賸餘，陳淑姿說，為了健全國家財政，減債是必然的，但同時要兼顧國家經濟發展；有關撥補台電虧損以及相關勞健保補助，陳淑姿表示，資源分配要看國家整體需求來排列優先順序，未來再對外說明。

被詢問農地種電議題如何克服時，陳駿季表示，光電是各部會共同努力推動的政策，農業部基本立場是以農為本、光電加值，至於再生能源部分，農業部目前積極推動農業剩餘資源的循環再利用，使其能源化、材料化，提供有效能源替代，未來會持續積極推動並考量生態平衡性。

媒體詢問，台美21世紀貿易倡議第二階段談判觸及豬肉、牛肉議題，陳駿季則說，談判目前是鎖定台美面對環境變遷的永續農業倡議與支持，而農產品進出貿易談判部分，農業部一定會確保相關品項對國內農民生產跟收入，在此前提下，才會討論進入市場議題。（編輯：張均懋）1130423