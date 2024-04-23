新內閣人事 農業部長陳駿季真除、陳淑姿掌主計總處
2024/4/23 10:05（4/23 10:48 更新）
（中央社記者賴于榛、葉素萍台北23日電）內定行政院長卓榮泰今天舉行記者會宣布第5波內閣人事，包含行政院主計總處主計長由台南市政府研考會主委陳淑姿
接任，農業部長由代理部長陳駿季
陳淑姿小檔案
- 生日：1956年11月30日
- 學歷：國立成功大學政治經濟研究所、東吳大學會計系
- 經歷：台南市政府研究發展考核委員會主委、台南市政府主計處處長
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真除。
陳駿季小檔案
- 生日：1958年5月11日
- 學歷：國立中興大學農藝學系畢業、中興大學糧食作物研究所碩士、中興大學農藝學系博士
- 經歷：農業部代理部長、農業部政務次長、農委會副主任委員、農委會種苗改良繁殖場研究員兼副場長、農委會農業試驗所所長
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此外，財政部長莊翠雲
、人事行政總處人事長蘇俊榮
莊翠雲小檔案
- 生日：1957年8月16日
- 學歷：國立政治大學地政學系
- 經歷：財政部長、財政部政務次長、財政部國有財產局主任秘書、財政部國有財產局副局長、財政部參事、財政部國有財產署署長
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、僑委會委員長徐佳青
蘇俊榮小檔案
- 生日：1960年6月2日
- 學歷：國立中興大學統計學系、美國波士頓大學電子計算機應用學系碩士
- 經歷：人事行政總處人事長、人事行政總處政務副人事長、行政院研究發展考核委員會副處長、財政部財稅資料中心主任
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、海洋委員會主委管碧玲
徐佳青小檔案
- 生日：1967年10月22日
- 學歷：台灣大學農藝系學士、德國馬爾堡大學社會學研究所碩士、陽明大學衛生福利政策研究所碩士
- 經歷：僑委會委員長、僑委會副委員長、第9-11屆台北市議員、民進黨發言人、民進黨副秘書長
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留任。（編輯：謝佳珍）1130423
管碧玲小檔案
- 生日：1956年12月9日
- 學歷：台灣大學政治學博士
- 經歷：海委會主委、國立台北大學公共行政暨政策學系副教授、高雄市新聞處處長、高雄市文化局長、第6至第10屆立法委員、立法院教育文化委員會、立法院交通委員會召集委員、立法院民進黨黨團幹事長、民進黨中常委、中執委
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