提升漁工人權 羅秉成允續推國際公約國內法化

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）「漁業與人權國際論壇」今天登場，行政院政委羅秉成指出，正持續把確保漁船船員權益的ILO-C188公約納入國內法律。農業部代理部長陳駿季表示，跨部會系統性改善船員權益中。

農業部漁業署發布新聞指出，確保外籍漁工人權議題持續在國內推進中，今天在高雄舉辦「漁業與人權國際論壇」，邀請英國、泰國、印尼、日本、韓國、菲律賓、瑞士及國內專家學者、產業及民間團體代表與談。

羅秉成致詞時表示，台灣在2022年推出首部「國家人權行動計畫」及「漁業人權行動計畫」，改善漁工相關權益，也持續積極推動把ILO-C188公約納入國內法律，凸顯政府對船員權益的高度重視。

他指出，由於相關權益國內法化涉及跨部會業務，政府也在進行「保護所有移徙工人及其家庭成員權利國際公約」的國內法化，未來不只是外籍船員，所有移工相關權益獲法制化保障方面，都會有所改善。

陳駿季會中表示，台灣是海洋國家，漁業也是重要產業，但漁業工作與陸地不同，更具挑戰性；台灣從2022年起積極推動「漁業與人權行動計畫」，跨部會系統性改善船員權益，將持續落實計畫內容。

他並舉例，相關計畫內容的推動，包含要求船員工資直接給付、保障最低工資及工時、於港口設置船員生活設施，以及加強權宜漁船管等。

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論壇邀請印尼、菲律賓、越南、歐盟、美國等船員國或市場國的駐台機構出席，就「漁業與人權計畫執行成果」及「推動ILO-C188公約：改革經驗與政策行動」與「ILO-C188落實與挑戰」等3大議題進行討論。

漁業署補充，ILO-C188公約是國際上針對漁船船員權益保障最重要的公約之一，目的在確保漁船船員合宜工作條件，公約於2017年11月16日生效，迄今有21國簽署，台灣為展現人權立國精神，主動將ILO-C188公約國內法化，與國際人權標準接軌並積極與國際交流。（編輯：戴光育）1130416