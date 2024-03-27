小隊長涉收賄放水走私白帶魚 二審撤銷緩刑

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（中央社記者劉世怡台北27日電）海巡署八斗子安檢所陳姓小隊長涉收受魚商賄款，安檢時放水讓漁船出港私運大量白帶魚到大陸，一審判刑2年，緩刑5年。檢方提上訴，二審今天認定原宣告緩刑不當，撤銷緩刑。

全案緣於，魚商黃姓男子為躲避查緝，違法將大量白帶魚運出港與中國大陸漁船交易，民國111年間與陳姓小隊長商議，以每次新台幣3萬元，請求在漁船安檢時放水，獲得陳姓小隊長允諾。

一審基隆地方法院審酌，陳小隊長及2名下屬放水通行貨物為可交易漁貨的白帶魚，非屬違禁品或管制品，僅因大陸地區疫情期間禁令暫時限制交易，且所放行船舶載運量為船主謀生所需，影響非鉅，且3人自首並繳回犯罪所得，判陳小隊長2年，緩刑5年，2名下屬1年10月及1年11月徒刑，各緩刑4年；魚商黃男認罪，獲判6月徒刑，得易科罰金。

檢察官僅針對量刑部分，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

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二審今天認定，一審判決量刑並無違誤，但是陳姓小隊長部分，審酌他對於固守邊防檢查船隻，以維護台灣本島安全知之甚詳，竟為圖小利，收受賄款，使下屬參與合謀，有違主管之責，且收賄次數多達11次，金額達33萬4000元，難認是一時失慮所為。

二審指出，考量陳姓小隊長自首，並坦承犯行，原審已從輕量處刑度，如不於機構執行，恐將難以維持法秩序，檢察官上訴指摘為有理由，因此撤銷陳姓小隊長的緩刑宣告。全案可上訴。（編輯：方沛清）1130327