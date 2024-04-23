花蓮地震不斷傅崐萁將訪中 吳思瑤：時機不宜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北23日電）花蓮整夜地震不停並傳出災情。對於國民黨花蓮縣立委、立法院黨團總召傅崐萁將率團前往中國訪問，民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，選區立委不應留在選區協助災民重建家園嗎，現在真的不宜。

傅崐萁17日表示，將率部分藍委於25日至28日前往中國大陸北京進行訪問。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，就此回應媒體提問。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳思瑤說，不明白立法院開議期間，傅崐萁為何要把國會問政放一邊、把災民拋一旁，尤其昨天起至今晨，連續發生幾次規模不小的餘震，花蓮陸續傳出災情，此時此刻選區立委不應該留在選區協助災民重建家園嗎。

吳思瑤指出，傅崐萁身兼國民黨團總召，立法院諸多議案都在進行中，為何吃了秤砣鐵了心，在此時此刻、時機不宜下要率團赴中，到底是中國給什麼指令，讓他們必須在這個時候去接收指令。訪中團在立法院休會期間都可以去，現在真的不宜。（編輯：翟思嘉）1130423