恢復軍事審判？國防部：專家認為軍事法院要有功能

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北24日電）台灣目前平時並無軍審制度，外界關注是否恢復軍事審判制度。國防部法律事務司司長沈世偉中將今天表示，國防部3月辦學術論壇，所有專家都認為軍事法院應該要有功能，但是否恢復審理刑事案件，確實還有不同看法。

立法院外交及國防委員會與司法及法制委員會今天進行聯席會議，審查行政院函請審議「陸海空軍懲罰法修正草案」、「軍人權益事件處理法草案」等案。

民進黨立委陳俊宇質詢指出，國防部3月6日舉辦「軍事審判之過去、現在及轉型」學術論壇，沈世偉以「軍事審判的過去與未來轉型」為題報告，建議未來可「設置軍事行政訴訟庭」、「恢復軍事檢察」、「軍法官參審軍法案件」及「恢復軍事審判1至2個審級」，詢問上述內容是否就是國防部立場。

國防部長邱國正指出，辦學術論壇的用意，就是讓大家以後方向會比較一致，哪怕現在沒有軍事審判，但是一般司法審判也有軍事單位的人在內，有必要先溝通了解，將國軍的期望以及司法機關的困難做說明，在協調合作上，所產生的問題比較好解決。

邱國正進一步指出，軍方已經發覺問題，例如營區裡面發生士兵鬥毆，交給一般法院審理以後，最後審判結果是不予處分，因為法官覺得鬥毆沒造成公共危害，這就是認知不同的情況，會產生很大差異，這也是以後軍方要強化的地方。

國民黨立委林思銘質詢，指出立法院法制局日前也有提出報告，軍法案件速審速決可改依「軍審法」追訴處罰，詢問是否研擬恢復平時軍事審判制度。

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沈世偉表示，3月6日的學術論壇，邀請許多專家、學者與會，也得到幾個方向共識，首先是所有專家都認為，軍事法院應該要有功能，例如今天預定審查的「軍人權益事件處理法草案」，若順利通過立法的話，軍事法院在行政類案件就有相關功能。

沈世偉說，是否要恢復軍事法院審理刑事案件，確實仍有學者、專家有不同看法，但是專家、學者給軍方的意見，是軍事法院還是要有功能，軍方現在平時沒有處理軍事審判時，仍有派軍法官借調檢察事務官，也有與相關司法機關聯繫，也有進行內部訓練，都針對戰時軍事審判進行準備以及儲備能量。（編輯：黃國倫）1130424