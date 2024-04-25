美菲籲中國停止南海危險行徑 重申重視台海穩定

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓24日專電）菲美雙邊戰略對話剛於華府落幕，會後聲明指出，雙邊強烈反對使用武力侵犯任何國家領土完整或政治獨立的行為，重申台海和平穩定的重要性。兩國呼籲北京遵守南海裁決，停止違反聯合國海洋法公約的危險行徑。

中菲南海主權紛爭加劇，南海成為衝突熱點。美國國務院今天發布新聞稿表示，菲律賓及美國高級官員22日至23日召開第11屆雙邊戰略對話（BSD），就當前挑戰及策略重點交換意見。

在強化多邊合作方面，聲明指出，美菲將致力推動自由、安全、開放，及基於國際法的印太區域，保護領土完整、主權及管轄權等共享原則。

兩國也將擴大合作範圍，包括舉行首屆數位網路、太空及民主的雙邊對話，以及深化合作，打擊外國資訊操縱作為。美菲將推動聯盟合作現代化，重申在日益複雜的安全環境中，安全聯盟以及美菲共同防禦條約下的共同承諾重要性。

此外，美菲在2015年曾提出洽簽「軍事情報機密保護協定」（GSOMIA），強化情報分享合作。但是多年來一直未有進展。今天的聲明提出明確時程，稱於今年底前簽署。雙邊另將強化海域合作及協同作戰能力。

美菲也對北京喊話，呼籲中國的南海主張應與1982年聯合國海洋法公約（下稱公約）的國際海洋法一致，尊重菲律賓的主權及管轄權，遵守中菲南海爭議裁決，停止違反公約義務的侵略性及危險行為，包括非法干涉菲律賓在南海的航行自由。

海牙常設仲裁法院2016年7月12日公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

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根據美菲聲明，雙邊將於今年9月或10月在馬尼拉召開第3屆海事對話，並依照國際法及兩國各自的法律，視情況制定海上執法合作行動的程序及協議。

近年美菲加強防務合作的頻率提高，除了菲美雙邊戰略對話，美日菲領袖也於本月12日在華府首度舉行3方峰會，歷來最大規模的美菲「肩並肩」軍演22日輪番登場。今年演習地點集中在菲律賓北部和西部靠近南海處，美菲特種部隊還將在鄰近台灣的巴丹群島舉行奪島演習。（編輯：郭中翰）1130425