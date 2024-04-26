傅崐萁下午將率國民黨立委訪中 會見誰仍三緘其口

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（中央社記者范正祥台北26日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天預計在立法院會告段落後，率若干國民黨立委出發前往中國大陸訪問。傅崐萁上午受訪表示，希望儘量讓兩岸緊張氣氛降低，在和平的氛圍中增進兩岸人民的交流，台灣全民希望安居樂業、社會祥和，這也是國會議員責無旁貸的責任。

媒體追問此次訪問行程細節，傅崐萁三緘其口，不過他也預告「重頭戲是週六」。

傅崐萁辦公室今天上午發布媒體採訪通知，傅崐萁下午2時30分於桃園機場二航廈出境大廳安檢入口前方召開「兩岸破冰和平發展，振興台灣百工百業」出訪前記者會。他上午在國民黨團大會後接受媒體聯訪時表示，下午在機場記者會上，會做清楚說明。

傅崐萁說，今天到底搭哪一個航班，要看今天院會結束時間而定，他這次訪問中國大陸是希望能為兩岸關係過去8年的氣氛帶來春暖花開，儘量讓兩岸緊張氣氛降低，在和平氛圍中增進兩岸人民交流，台灣全民希望安居樂業社會祥和，這也是國會議員責無旁貸的責任。

另外，包括國民黨立委黃仁、鄭正鈐、翁曉玲、陳玉珍在內若干國民黨立委今天親口證實將隨同傅崐萁訪陸。

談及參與訪陸行程，黃仁受訪表示，此行目的是以人民的生計為主，兩岸關係應有良性的互動。

鄭正鈐回應媒體詢問時也說，關心農漁民和觀光旅遊業的生計。被問到行程安排，鄭正鈐說，他目前還沒看到行程，包括會見誰也都還不確定，也沒有去問細節，這次是傅崐萁在做所有的聯繫，相信傅崐萁會將所有行程安排妥適。

翁曉玲上午回應媒體詢問時也表示，行程不清楚，配合傅崐萁的安排。陳玉珍告訴媒體，希望對岸開放陸客來台旅遊，也希望建立兩岸漁獲正常往來平台，金門可以成為兩岸和平交流的起點。

此外，傅崐萁今早接受廣播專訪時說，一定會把今天的會開完才出發，他並預告「重頭戲是週六」。（編輯：潘羿菁）1130426