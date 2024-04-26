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傅崐萁訪中 27日下午擬有會見活動

2024/4/26 11:04（4/26 11:19 更新）
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國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（中央社檔案照片）
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（中央社檔案照片）
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（中央社記者呂佳蓉北京26日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁26日將率團訪問中國大陸。根據北京方面的安排，傅崐萁一行將在27日上午將前往小米汽車工廠等地參訪，下午擬有一場會見活動，並已要求駐京媒體提交拍攝器材清單。

傅崐萁在花蓮不斷傳出地震災情之下出訪中國大陸，他強調，這是為兩岸恢復交流出訪北京，是責無旁貸的公務行程，率立委訪問大陸，是為恢復兩岸交流觀光、農漁產品外銷及振興花蓮災後重建經濟發展而努力。

根據國台辦官方的安排，傅崐萁訪問中國大陸的行程，從27日開始將會安排隨團採訪，當天早上將前往小米汽車工廠與北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心參訪。

這次隨團採訪的方式，媒體安排為上午每一參訪地點，台灣媒體限定5人參加，並且只能參加一場。

27日下午則有一場需要「提報器材清單」的活動，預計為會見行程，屆時可能由國台辦主任宋濤，甚至不排除由中國大陸政協主席王滬寧出面會見。

傅崐萁將於今天下午率國民黨立委訪問中國大陸，並將於桃園機場召開記者會。（編輯：吳柏緯）1130426

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