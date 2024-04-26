綠委成立聯合國永續發展目標策進會 加速推動SDGs

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（中央社記者王揚宇台北26日電）因應氣候變遷問題日趨嚴峻、加速實現永續發展目標等，民進黨立委蔡其昌發起立法院聯合國永續發展目標策進會，並於今天在立法院舉行成立大會，聚焦SDGs加速行動。

立法院聯合國永續發展目標策進會的會長由蔡其昌擔任，副會長則是民進黨立委蘇巧慧，而本次大會是專注於永續發展目標（SDGs）加速行動，並聚焦於加速永續法制、加速綠色經濟及加速社會正義等3大主軸。

蔡其昌表示，從2020年成立立法院聯合國永續發展目標策進會後，他持續遊說鼓勵總統蔡英文，雖然台灣小也面臨對岸嚴重打壓，但台灣在進步價值上不應落後任何人，而蔡總統也很願意承擔並宣示2050淨零碳排。

蔡其昌指出，過去4年，他感謝不分朝野政黨夥伴，在相關法案的支持與推動，雖然推動這項議題非常不容易，但有了過去4年的起頭，如今也要訂定新的目標，分別為加速永續法制、加速綠色經濟及加速社會正義。

蔡其昌說，在法制面上，會努力推動修法，並結合志同道合的立委共同推動綠色經濟的成長，而且隨著政府目標，清楚讓產業更加投入，也將永續發展納入在醫療、居住等領域，加速社會正義的實現。

蔡其昌表示，過去企業推動各式各樣的永續，包括社會的ESG（環境保護、社會責任、公司治理），是為了公義道德、有良好形象，如今永續已經跳脫這個概念，環保、經濟的二元對立已經是落伍的觀念，現在企業推動SDGs、ESG不是為了道德，因為企業每股盈餘（EPS）再高，沒有地球也沒用，這是自救行動。

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受邀出席成立大會的行政院秘書長李孟諺說，這一代的發展不要剝奪下一代的資源與發展環境、為下一代保留發展環境空間與資源，這就是永續的目的，而行政院在立法院監督之下，成立行政院國家永續發展委員會，由行政院長擔任主委。

李孟諺指出，期待在立法院的監督之下，共同將相關法案朝向永續發展推動，讓台灣成為更具韌性、更加永續發展的國家。（編輯：林興盟）1130426