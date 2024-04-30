藍委擬提修3法 鼓勵企業為員工加薪

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（中央社記者范正祥台北30日電）勞動節將至，國民黨立委游顥、黃建賓、吳宗憲、牛煦庭今天召開記者會表示，將提案修正證券交易法、公司法、中小企業發展條例，鼓勵企業為員工加薪，引導台灣企業發展導向良性循環，共創勞資共榮雙贏。

游顥表示，為使上市櫃公司員工的薪酬合理化，達成證券交易法第1條所揭露「發展國民經濟」的意旨，擬提案證券交易法第14條條文修正草案，規範上市櫃公司應揭露個別董監事的酬勞及員工薪資酬勞平均數、中位數，且董事薪酬與員工薪資差距應限於一定倍數。

他說，期望透過修法，回應社會對於基本薪資調整未如理想，以及基層、新進員工薪資所得普遍偏低等不滿的現象。

黃建賓表示，為帶動各產業薪資競爭力，解決台灣長期低薪問題，並健全公司分配員工合理酬勞，擬修正公司法第235條之1。

他指出，現行法條僅明定企業有獲利而無累積虧損時，企業需於章程明定獲利的定額或者一定比例做為員工酬勞，但未明定比例。且歷年薪資中位數漲幅也都低於基本工資，導致絕大多數勞工並未享受到企業獲利分得的薪酬。

另外，游顥等立委也擬提案修正中小企業發展條例第2條、第35條、第36條之2、第36條之3、第39條、第40條，鼓勵中小企業為員工加薪及增僱員工。

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吳宗憲表示，如果物價無論如何都會上漲，那麼工資需要增加得更多以趕上物價，以維持台灣勞工的消費力，改善社會辛苦勞工的生活品質。

牛煦庭說，台灣勞動社會長期以來的問題在於勞工沒辦法分享到經濟成長果實，政府推動經濟發展，即使經濟成長數字很漂亮，但往往勞工看在眼裡，涼在心裡，冷冰冰的數字沒辦法兌換成薪資成長，讓勞工沒辦法享受經濟成長果實，將讓勞工缺乏共同奮鬥的熱情，造成企業發展的惡性循環。（編輯：謝佳珍）1130430