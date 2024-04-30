勞基法修法遭疑讓低薪合法化 藍委修正提案盼勿超譯

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（中央社記者王承中台北30日電）國民黨立委牛煦庭提案修改勞基法，主張試用期薪水不得低於應聘工資80%，引發低薪討論。牛煦庭今天表示，草案明定試用期薪水不得低於基本工資，但他不希望失焦，決定拿掉草案中試用期薪水不得低於80%的規定，回歸勞資議定。盼民進黨勿自行超譯。

國民黨立委牛煦庭、吳宗憲、黃建賓、游顥等人共同領銜提出勞基法修法草案，主張建立試用期法制化，試用期最長不超過3個月，試用期薪水不得低於應聘工資80%。民進黨發言人吳崢指出，現行勞基法不存在試用期規定，該提案恐致定錨效應，讓新進勞工被迫只能領低薪。

牛煦庭今天在臉書發文表示，試用期法制化是為了避免雇主用試用期潛規則虧待勞工。修法要求雇主若要使用試用期，必須要有「書面規定」並經「雙方同意」，並且應在試用期提供「職業訓練及考核」；勞工最後沒有通過考核，雇主也必須給「資遣費」。如果雇主沒有依照規定提供職業訓練及考核，應該給付應聘全薪。

牛煦庭指出，因為接獲很多勞資陳情案，如勞工應聘新台幣4萬5000元的薪水，結果試用期卻是領基本工資，他們認為試用期應該要以「職訓考核為主」，也為了避免部分企業以遠低於全薪的薪資約定試用期的待遇，所以有「試用期的8成薪樓地板」入法的概念。

牛煦庭表示，這樣的想法，引來很多民眾擔心，第一個是擔心8成薪低於基本工資，這不可能發生，因為草案中有明定「試用期間之勞動條件應符合勞基法之規定」，所以不可能低於最低工資。現行勞基法第21條規定，工資由勞雇雙方議定之。但不得低於基本工資。

牛煦庭指出，另外有人擔心會造成定錨效應，讓本來試用期都會給全薪的公司，可能變成只給八成，這樣的質疑，不無道理。

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他表示，法案本意是為了讓試用期「職訓考核機制」法制化。他不希望法案失焦，也願意以開放心態面對質疑，因此決定草案中不再明文規定試用期薪資，實務上，回歸勞資雙方議定。而草案中本來也就有確保，若雇主沒有在試用期提供職訓和考核，必須給付全薪的規定。

牛煦庭指出，如此，本意不變，法條更周詳，那麼就期待民進黨人不要還沒看到法條就自行超譯，到時候審議時也請不要阻擋。（編輯：林興盟）1130430