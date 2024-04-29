藍委推勞基法7大修正 雇主召回休假勞工須給交通費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北29日電）國民黨立委牛煦庭等人今天共同提出勞動基準法部分條文修正草案，法案內容涵蓋入職、在職、離職等各項勞動權益，聚焦7大修正概念，包括雇主於勞工休假時緊急召回出勤，雇主須負擔召回勞工的交通費等額外成本，包含車票、機票及其他支出。

勞動節將至，國民黨立委牛煦庭、吳宗憲、黃建賓、游顥今天在立法院召開記者會，公布共同領銜提出的勞基法修法版本，主張針對勞工試用期法制化、不得拒絕發給非自願離職證明書、雇主強迫或誘騙勞工簽署自願離職書將處罰鍰、雇主欠薪通報義務、雇主欠薪得強制執行、休假召回成本補償、天災退避權等制度進行修正。

牛煦庭表示，現行勞基法針對勞工試用期沒有法律明文規定，導致有些雇主利用試用期占勞工便宜，因此修正草案，主張建立試用期法制化，試用期最長不超過3個月，試用期薪水不得低於應聘工資80%，雇主必須在試用期提供勞工職訓，幫助勞工適應職場。

吳宗憲指出，現行勞基法條文有許多地方待改進，例如雇主不想支付資遣費，可能會用強迫或誘騙方式，要勞工簽自願離職書，勞工一旦簽署，未來如果想走法律途徑為自己討回公道，其實很難站得住腳；或是離職時勞資雙方不歡而散，雇主經常會故意不給非自願離職證明書，導致勞工無法請領失業給付，失業給付看得到領不到。

他說，修正草案禁止雇主強迫或誘騙勞工簽屬自願離職書，違者處新台幣30萬元至150萬元罰鍰；如果勞工非自願離職，雇主也不可拒絕發給非自願離職證明書。

游顥表示，按期給付工資是勞工的基本生活權，為保障勞工薪資，解決雇主惡意欠薪及惡性倒閉，導致勞工領不到工資的問題，修正草案主張雇主不僅有未按時給付薪資的通報義務，法案也賦予主管機關在雇主欠薪時，有強制執行的法源依據。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃建賓指出，為了勞工日常的權益，這次提出的修法版本要求，雇主於勞工休假時緊急召回出勤，雇主須負擔召回勞工的交通費等額外成本，包含車票、機票及其他支出，避免雇主濫用緊急召回，讓勞工能夠放心安排假期活動。另外，新增天災退避權，當出現天災導致勞工通勤有危險性時，勞工可以拒絕出勤，保障勞工權益。

牛煦庭表示，這次修法範圍涵蓋入職、在職、離職等各個勞動階段，通過後可望提升勞工權益保障；未來法案付委審查後，將積極聯繫立法院社福及衛環委員會召委協助排審法案，儘早審查、儘早通過。（編輯：謝佳珍）1130429