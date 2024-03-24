降薪失業來襲 中國中產返貧成話題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海24日電）中國官方日前公布今年前2個月個人所得稅收入，比去年同期大減15.9%，被認為是降薪與失業增加的反應。輿論普遍認為，中產階級正變得更加脆弱，「中產返貧」也成為話題。

一名在上海從事人力資源工作的男子向中央社記者分享他的求職經驗。他從2023年2月底開始找工作，投了上千份履歷，工作地點選擇涵蓋蘇州、杭州、上海，但最終收到面試通知的只有上海的公司，最後只被一家錄取，他在同年6月入職。

這名男子的上一份工作是在與人工智慧（AI）相關的網路公司，當時月薪人民幣2萬5000元（約新台幣11萬元），另提供商業保險；現在的工作則是不含社保月薪1萬6000元， 「雖然我職位上升了，但工資是下降的」，而且入職沒多久，就遇到這家國企降薪1成。

由於他在2020年9月也曾找過工作，兩相比較，從招聘網站的資訊來看，2023年2月時與人力資源相關的工作「從40多頁變成14頁，這還是降低薪資預期後篩選的結果」。他說，自己去年滿35歲，在中國職場，35歲以上找工作也會更難。

這名男子的經歷，與中國官方日前公布的個稅收入減少及失業率沒有明顯改善一致，且相關趨勢持續。

中國2023年的全國個人所得稅收入年減1%，在這個基礎上，財政部22日公布，今年1至2月，全國稅收收入3兆7820億元，年減4%。其中，企業所得稅1兆170億元，與去年同期持平；個人所得稅3262億元，大減15.9%。

有專家認為，前2月個人所得稅收入下降很可能與今年春節較去年晚，個人年終獎金發放比去年晚，去年基期相對較高有關。

不過，根據智聯招聘2月公布的調查，年終獎金確實在大幅縮水。2023年，20.2%的白領確定有年終獎金，比2022年的26.9%下降；2023年白領年終獎平均值是6950元，較上一年減少1478元，降幅達到17.5%。金融業是重災區，年終獎金降幅達35%，網路與資通訊業平均降幅27%。

在中國自媒體上，伴隨降薪、工作難找而衍生的「中產返貧」話題從去年延燒到今年。

微信公眾號「潤宇創業筆記」去年底發文預測「2024年，中產繼續滑落」，並以身邊從網路巨頭阿里巴巴失業的夫妻為例，先生降薪一半去一家創業公司上班，太太還在看機會，但因為收入驟降，他們被迫低價賣了未來科技城的房子，連本金加利息，一共虧了180多萬，感受到「中產返貧」的滋味。

文章認為，經濟蕭條對原本的窮人影響有限，占據資產的富人也有較大抗風險能力，但是中產的現金流很容易斷裂，在資本市場（房市、股市與債市）出問題時很容易被收割。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

財經媒體人秦朔創立的微信公眾號「秦朔朋友圈」昨天也發文說，有投資餐飲者表示，現在中國人均50到100元的餐飲收入猛漲，人均1000元到2000元的也訂不到位置，而人均100到150元的「正是最傷的價格段」。

文中認為，一部分中產的消失，就像積木被突然抽掉一樣，其他的中產也會受力。在中國，中產代表的是「不穩定階層、軟階層、不確定階層，處於中間地帶」。（編輯：邱國強）1130324