提勞基法修法惹議 牛煦庭：已刪除試用期8成薪條文

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（中央社記者林敬殷台北13日電）國民黨立委牛煦庭等人提案修勞基法，將試用期法制化，試用期不得低於應聘工資80%，引發爭議。牛煦庭今天在立法院衛環委員會質詢勞動部長許銘春時表示，他承認8成薪的樓地板可能導致定錨效應，太危險也茲事體大，他已經拿掉，沒有8折了。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查工會法部分條文修正草案、勞基法部分條文修正草案、中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正草案等。

對於國民黨立委提案引發爭議，國民黨立委涂權吉質詢時，重述國民黨立委提案內容，試用期不得低於應聘工資80%，並詢問許銘春，勞基法有沒有禁止試用期，有訂試用期也不違法，給薪只要不低於最低工資新台幣2萬7470元，而且勞資雙方約定。

許銘春表示，在條文中明訂勞工在一定期間的薪資打幾折，這樣不適宜。聘用一個員工，應該看專業、能力、技能，而不是一個期間打8折，打幾折，這樣對勞工權益不尊重。

涂權吉一再重申高於最低工資，但許銘春說，「重點在打折」，最低工資是保障最基層、最邊際、最弱勢的勞工薪資，把試用期勞工打8折，然後說不低於最低工資，這樣對勞工是很不尊重。這條文一訂下去，未來勞工一到任，雇主直接把薪資打8折，這樣對勞工權益是減損的。

稍後質詢的牛煦庭，他問許銘春，「試用期法制化，會不會導致勞工薪資低於最低工資？」「試用期有沒有違法？」

牛煦庭表示，他承認8成的樓地板可能導致定錨效應，但舉了幾個勞資爭議案例，應聘薪資與約定薪資有不小的落差。他說，雖然案例不多，但都打了勞資爭議官司。

許銘春重申，勞基法沒有試用期或非試用期的勞工，所有規範都要照勞基法，但立委提的打8折對勞工權益減損真的要慎思。

牛煦庭說，沒有8折了，他已經都拿掉了，他知道爭議很大，他願意承認8成薪太危險，茲事體大，修法過程還需要審慎討論。（編輯：蘇志宗）1130513