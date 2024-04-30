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試用期法制化？學者：恐同工不同酬、不需節外生枝

2024/4/30 19:26（4/30 20:34 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者吳欣紜台北30日電）國民黨立委牛煦庭等人主張針對勞工試用期法制化，且試用期薪水不得低於應聘工資80%等引起討論，學者今天說，允許勞工在試用期間薪資較低恐有同工不同酬問題，不需節外生枝。

國民黨立委牛煦庭、吳宗憲、黃建賓、游顥昨天公布共同領銜提出的勞基法修法版本，主張建立試用期法制化，試用期最長不超過3個月，試用期薪水不得低於應聘工資80%，雇主必須在試用期提供勞工職訓，幫助勞工適應職場。

勞動部過去曾在勞基法施行細則中訂有試用期規定，但後因逾越母法勞基法規定而於民國86年刪除，現試用期因立委提案捲土重來，引發網友一番討論，認為恐造成雇主濫用等。

對此，文化大學法律系教授邱駿彥今天告訴中央社記者，勞動部認為試用期代表勞工與雇主的正式勞動契約已開始，主因即便有試用期，企業仍會經過嚴格選考過程來聘用勞工。

邱駿彥說，試用期目的是讓公司看安排給新人的工作是否適合，雇主不能因為試用期滿不合格就解僱勞工，除非是發生了選考過程中沒有辦法發現的問題點，否則等同將雇主在選考過程中所疏忽的責任加諸在勞工身上。

邱駿彥也說，法院判決實務上確實有少數法官用「試驗買賣」概念來看試用期，但勞動契約跟民法不同，多數法院法官都已認為雙方約定合理的試用期是可行的，實務上也曾遇過法官認為特殊情況試用期可達1年沒問題的判決。

邱駿彥指出，勞動部過去曾有解釋令，既便雇主在勞工試用期屆滿還是決定不聘僱該勞工，雇主還是須依照勞基法方式來進行資遣，包含必須有資遣費、預告期，與一般正式勞工無異。

邱駿彥認為，由於目前多數法院都已有共識、對試用期權利義務有共識，加上勞動部函釋已足夠處理，其實不需要特別在勞基法中再針對試用期做規範，若硬要法制化且又准許試用期薪資較低，可能有同工不同酬的問題，「不要節外生枝比較好」。

政大勞工研究所教授成之約則說，勞動部過往會廢止試用期是因為逾越母法，現在要法制化其實有利有弊，法制化或許可以讓勞資雙方有依循依據，但法制化也可能變成讓新進勞工「不論能力好壞」一定要有試用期，若真要立法應預留彈性。

至於針對試用期薪水不得低於應聘工資80%等，成之約說，試用期是雙方磨合的過程，不代表試用期間的勞工能力就會打折，「不同意薪資必須打折的構想」。（編輯：李亨山）1130430

#邱駿彥
#勞動部
#牛煦庭
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