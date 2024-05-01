吉隆坡台校校慶 蔡總統種植小英樹見證歷史

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（中央社記者黃自強吉隆坡1日專電）吉隆坡台灣學校今天舉行33週年校慶暨運動會，邀請師生家長與台商共同參與，台校不僅採用台灣課程綱要教學，校園中更有總統蔡英文於2009年訪問時種下的小英樹，當初幼苗如今已長成茂盛大樹。

吉隆坡台灣學校今天舉行校慶開幕後，吉隆坡台灣學校董事長林永昌等人引領下，參觀這株當年由蔡總統種下的小英樹。

林永昌說，台校33年來扎根馬來西亞，不僅放眼全球，也接軌國際。

校長鄭雅芬致詞表示，創立於1991年的吉隆坡台灣學校採用台灣學制，配合教育部採用台灣課程綱要，從課本到師資都比照台灣教育，使用台灣版本教科書，使用正體中文教學，學生未來多半回台升學。

她指出，台灣與各國高等教育的政策，正走向一個創新的新趨勢，包含實踐社會責任、提供跨域跨界跨學科學習環境、培養學生帶著走的軟實力。吉隆坡台灣學校即使身處不同國家，也有相當高的敏銳度爭取連結。

駐馬來西亞代表葉非比認為，台灣和馬來西亞的關係一向非常緊密，包括經貿、投資、文化、教育、觀光等各領域，人民之間的交流更是密切。

她說，吉隆坡台灣學校不僅為台灣在海外重要的教育殿堂，也在馬來西亞展現海外國民教育的軟實力，所培育的莘莘學子更是台馬互動的重要橋梁，盼望未來台馬合作更加緊密，期許台校能在馬來西亞開枝散葉、永續經營。

值得注意的是，大馬台灣商會聯合總會總會長林凱民也分享蔡總統於2009年6月1日到大馬吉隆坡台灣學校訪問時種下的小英樹故事，當初的幼苗經過15年之後已長成茂盛大樹。

他認為，這象徵著蔡總統的新南向政策8年有成，開花結果。

今天校慶活動，除舉行升旗典禮，也進行運動會與各項拔河、短跑、大隊接力與趣味競賽。（編輯：陳承功）1130501

吉隆坡台灣學校1日舉行33週年校慶暨運動會，圖為台校慶祝的生日蛋糕。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年5月1日

吉隆坡台灣學校1日舉行33週年校慶暨運動會，中華民國國旗在台校師長與學子歌聲中冉冉上升。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年5月1日

吉隆坡台灣學校1日舉行33週年校慶暨運動會，校長鄭雅芬（圖）致詞表示，台灣與各國高等教育的政策，正走向一個創新的新趨勢。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年5月1日