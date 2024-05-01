賴清德：運用政策鼓勵加薪 讓勞工分享經濟果實

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（中央社記者葉素萍台北1日電）今天是五一勞動節，民進黨主席、總統當選人賴清德說，民進黨一直是與勞工站在一起的政黨，致力打造尊嚴勞動、友善職場，他承諾推動包容性的經濟成長，運用所有政策，鼓勵企業加薪，讓所有的勞工都能分享經濟成長的果實。

民進黨下午召開中常會，賴清德向中常委提到，今天是五一勞動節，是勞工年度的重大節日，也是表彰勞動者對社會和經濟所作貢獻的最好日子。在慶祝勞動節的同時，他要強調，民進黨一直是與勞工站在一起的政黨，致力打造尊嚴勞動、友善職場。

賴清德說，祝福全國勞工勞動佳節快樂，過去，政府推動「勞工保險條例」修正，也推動可攜式的退休金帳戶，都是為了給勞工更安心的退休生活；基本薪資也逐年穩健調升，當前也有了「最低工資法」的制度保障，未來調升基本薪資會更透明。

他說，今年政府也編列了新台幣1200億元的預算挹注勞保基金，顯見對勞工和社會保險體制，堅定不移的承諾；維持制度、穩健運作，政府仍會持續辦理，確保所有勞工給付權益。

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不過，賴清德也說，面對新型態的就業環境，以及科技趨勢、供應鏈重組的挑戰，政府接下來的任務只會更多，如何打造新型態、更多元且彈性，符合當前勞動趨勢的體制，營造更友善的就業與日常生活平衡，都是重要課題。

他說，政府承諾會持續打造更友善的勞動環境，並推動包容性的經濟成長，運用所有政策，鼓勵企業加薪，讓所有的勞工都能得到政府的照顧、分享經濟成長的果實；也讓每一位勞工的生活，都能有更好的保障。（編輯：林興盟）1130501