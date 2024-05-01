賴清德：延續蔡總統穩健國際路線 促進印太和平發展

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（中央社記者葉素萍台北1日電）民進黨主席暨總統當選人賴清德今天說，他會率領國安團隊全力以赴，與民主國家一起促進印太的和平發展，延續總統蔡英文穩健、負責、可靠的國際路線。

民進黨今天召開中常會，賴清德在會中表示，他要感謝美國總統拜登上週簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」，該法案在「台灣關係法」立法45週年之際通過，且受到美國國會跨黨派及拜登政府的支持，具有重要意涵。

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賴清德認為，從美國國務卿布林肯在會面中國國家主席習近平及外長王毅等高級官員時，強調維護台海和平穩定的重要性，表達對中國在南海破壞穩定的行為表示憂心，重申美國對現狀的保證，也證明美方不吝透過具體行動，展現對提升台美安全合作以及維持印太區域和平穩定的高度重視與支持。

他說，新政府的國安外交團隊人事也已公布，團隊成員有專業又有經驗、有默契又能夠合作，而且都能以國家為己任，並延續蔡總統穩健、負責、可靠的國際路線；未來，他將率領國安團隊全力以赴，與民主國家一起促進印太的和平發展。（編輯：林興盟）1130501