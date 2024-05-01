新加坡駐台代表：不論美中或兩岸 互信可緩區域緊張【專訪】

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（中央社記者吳昇鴻台北1日電）熟悉兩岸及印太事務的新加坡駐台代表葉偉傑接受中央社專訪表示，新加坡和台灣、中國大陸都有交情，只要在兩岸都有意願前提下，新加坡可協助建立溝通促進理解，不論是美中或台海兩岸，若有溝通與互信可緩解區域緊張，但新加坡不會主動當所謂和事佬。

葉偉傑曾派駐中國，並於2015年至2019年擔任新加坡駐大韓民國大使兼任非常駐蒙古大使。他在新加坡外交部擔任過多項職務，工作領域擴及馬來西亞，汶萊及東北亞，是個相當熟悉台海及印太區域局勢變化的資深外交官。

2020年全球疫情爆發之際，帶著30年外交工作經驗的葉偉傑派抵台灣。「當時很多活動都受到限制，但是台灣人總能為生活找到解方，而且做得滿好，可說是一種堅韌吧」，葉偉傑接受中央社專訪時，分享對台灣社會應對疫情衝擊的觀察。

近年中國逐漸加大對台施壓力道，兩岸議題經常躍上國際媒體頭版，由於新加坡多次在兩岸交流中提供平台，例如1993年「辜汪會談」和2015年「馬習會」，讓外界關注新加坡如何看待目前的兩岸關係。

葉偉傑表示，新加坡和台灣、中國大陸都有交情，都是好朋友，而兩岸議題終究要由雙方協調找到都可接受的解方，不應由第三方強迫表態。

他說，只要在兩岸雙方都有意願的前提之下，新加坡可協助建立溝通、促進好的互動與理解，不論是美中或台海兩岸，若有溝通與互信可緩解區域緊張，但新加坡不會主動當所謂和事佬。（編輯：林淑媛、謝佳珍）1130501