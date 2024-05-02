立院數位身分證調閱小組 要求提供歷次會議記錄簽文

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（中央社記者陳俊華台北2日電）立法院數位身分證調閱小組今天召開首次會議，經協商後，朝野立委同意要求行政院、內政部提供歷次會議記錄、內部簽文，以及相關招標文件、合約書，工程會需提供與得標廠商的調解書。

立法院內政委員會「數位身分證換發政策及預算執行調閱小組」上午舉行第一次全體委員會議，討論調閱文件範圍及相關事宜。

國民黨立委許宇甄等人提案，依立法院職權行使法第45條規定，要求內政部提供「晶片國民身分證換發專案工作小組」、「新一代國民身分證換發工作小組」歷次會議記錄，以及內政部辦理委託研究、座談會、研討會等相關會議記錄及報告。

至於許宇甄提案要求行政院、內政部提供數位身分證計畫所有內部簽文（簽辦意見）、對外函文等完整資訊，部分民進黨立委擔心恐有法律問題。

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調閱小組召集人、無黨籍立委高金素梅說，政策實施和決策過程因民意反彈，政府卻執意要做，提案是希望釐清責任歸屬，而公文往返會影響最終決策，認為沒什麼法律問題，應該提供。

另外，提案也要求提供數位身分證相關標案的招標文件及得標廠商合約書；公共工程委員會要提供與得標廠商調解書及完整記錄。經協商後，立法院也要提供歷年審議數位身分證政策會議的記錄及相關提案。（編輯：張良知）1130502