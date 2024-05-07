李懷仁接高市副市長 陳其邁：借重數位轉型經驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄市長陳其邁今天表示，46歲的數位發展部政務次長李懷仁將接任高雄市副市長，希望借重李懷仁過去推動智慧城市、數位轉型經驗，協助推動高雄市政，加速高雄城市轉型。

前高雄市副市長史哲去年初出任文化部長後，副市長懸缺，陳其邁上午在高雄楠梓區出席藍田國民小學校舍新建統包工程動土典禮，接受媒體聯訪說，希望借重李懷仁經驗，在各領域落實智慧城市，逐步形成重要產業。

他說，民主進步黨年輕幕僚世代李懷仁有創新想法與豐富歷練，曾任一卡通票證股份有限公司董事長，推廣一卡通數位支付、創意行銷等獲消費者好評與肯定，而他當行政院副院長時，李懷仁共同協助推動口罩實名制；李懷仁任數發部次長後，更了解產業。

陳其邁表示，高雄面臨城市轉型關鍵期，要借重李懷仁相關過去豐富經驗，相信有助於城市數位治理。3名副市長就位後，剩下任期會加速城市轉型。

李懷仁是國立暨南國際大學東南亞研究所碩士、國立政治大學國家發展研究所博士候選人，曾任行政院長室顧問、行政院副院長室主任及總統府副秘書長辦公室主任等。（編輯：李明宗）1130507