朱立倫：520後若沒有改變 國民黨會強力讓改變發生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北19日電）第16任正副總統將於明天就職，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨有具體 「三要」與「三不要」的期待，他祝福賴清德、蕭美琴及新的行政團隊，希望520之後，一切有所改變，如果沒有改變，國民黨也會強力讓改變發生。

中華民國第16任正副總統將於20日就職，朱立倫今天在臉書發文指出，對於即將就任的總統當選人賴清德，國民黨有具體「三要」與「三不要」期待，其中「三要」分別是要將國家的利益置於政黨利益之上，提升台灣的民主法治；要傾聽民意，以誠心化解朝野歧見；要以民為念，真心謀求兩岸和平。

朱立倫表示，「三不要」則是國民黨期待賴清德，不要因為理念不同就把民眾當敵人、不要製造族群的對立或綠色恐怖、不要將意識形態凌駕在科學專業之上。

朱立倫指出，國民黨作為最大在野黨，對身負重任的總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴表達祝福。很可惜，在這段時間國民黨看不到朝野和解的契機，反而看到的是執政黨的文攻武鬥，背棄了朝野對於國會改革長期期盼的道路，這樣的民進黨還保有初衷嗎。

朱立倫表示，國民黨一定會扮演好強力監督的角色，國民黨立委會結合有志一同的朋友推動對台灣有利的法案。例如，面對穩定供電及有效減碳的挑戰，國民黨主張核電仍是必要能源，新政府若願意虛心檢討過去錯誤的能源政策，國民黨會全力協助相關修法工作。

不過，朱立倫指出，對於反改革、反進步的惡鬥，國民黨不會再溫良恭儉讓，國民黨將憑藉新民意，回應全民對於台灣大步向前的期待，「為所當為，歷史會給我們公允的評價（Do our best, history will do the rest.）」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱立倫表示，作為負責任的在野黨，國民黨已準備好各項福國利民的法案，包含兩岸、能源與永續、防詐騙、司法法制、居住正義、社會安全、經濟財政、金融、少子化、貧富差距等，每一項都是在聆聽大眾意見、縝密研究之後，才成為國民黨優先推動的法案。

朱立倫說，台灣要繼續向前，朝野和解需要大家一起的努力。國民黨願意與各政黨一起努力，讓中華民國重拾榮景，締造新的一頁。祝福賴清德、蕭美琴及新的行政團隊，希望520之後，一切有所改變，如果沒有改變，國民黨也會強力讓改變發生。（編輯：林淑媛）1130519