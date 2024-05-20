賴總統見加國議員慶賀團 盼支持台灣加入CPTPP

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天接見加台國會議員友好協會會長史葛洛所率訪團時表示，今年適逢加拿大擔任CPTPP輪值主席國，非常期待加國能支持台灣加入CPTPP；史葛洛表示，將持續進行討論，希望可以協助台灣加入。

總統賴清德下午在總統府秘書長潘孟安與國安會秘書長吳釗燮陪同下，接見加台國會議員友好協會會長暨加拿大聯邦眾議院國際貿易委員會主席史葛洛（Judy Sgro）所率領的正副總統就職慶賀團一行11人。

賴總統致詞表示，史葛洛上次率團訪台是2022年參加雙十國慶，也是加拿大疫情解封後第一團。此次再率團前來參加他與副總統蕭美琴的就職典禮，除再次展現加拿大和台灣的友好情誼，也與台灣一起迎向疫後復甦新階段，他向訪賓表達誠摯歡迎，並感謝加拿大對台灣的支持。

總統指出，近年來，加拿大持續透過G7峰會等雙邊及多邊國際場域，強調台海和平穩定重要性。未來，台灣也會與加拿大及理念相近國家，共同維護台海安全，促進印太區域繁榮發展。

賴總統強調，台灣與加拿大共享民主自由價值，產業結構高度互補，尤其近年雙邊貿易額大幅成長，彼此已是重要貿易夥伴；去年12月台灣和加拿大簽署「投資促進及保障協議」，今年4月也簽署「科學、技術及創新合作協議」，都為雙方合作交流奠定良好基礎。

總統說，台灣在全球產業發展和國際地緣政治，都扮演重要角色，願意貢獻更多力量，推動國際社會繁榮和進步。今年適逢加拿大擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）輪值主席國，非常期待加拿大能夠支持台灣加入CPTPP，繼續深化台灣與加拿大夥伴關係，一起為世界做出更多貢獻。

史葛洛致詞表示，今天的總統就職典禮是歷史性一刻，不僅充分展現賴總統的領導能力，以及台灣的各項進展與進步，也讓全世界對台灣更有信心。

史葛洛說，台灣經濟繁榮，為印太區域貢獻良多，尤其是在貿易多元化方面，對印太區域的穩定與成長非常重要；加拿大與台灣簽署「投資促進及保障協議」，不僅增進雙邊合作，帶來更多經濟成長，創造更多就業機會，也展現台灣各項成就，讓全世界看到台灣是自主的國家，且對區域有非常大的貢獻。

史葛洛表示，今天在就職典禮上，看到賴總統的智慧與勇氣，相信之後定可引領台灣持續維持和平、繁榮與進步；有關台灣盼加入CPTPP，加方將持續進行討論，希望可以協助台灣加入，訪團未來會繼續支持台灣，非常期待之後的各項合作。（編輯：翟思嘉）1130520