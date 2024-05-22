朱立倫：綠勿少數輾壓多數 街頭壓制國會時代已過

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）立法院審議國會職權行使法修正草案引發爭議，國民黨主席朱立倫今天表示，呼籲民進黨別想再以少數輾壓多數，用拳頭取代數人頭，以及以街頭壓制國會，那個時代已經過去，如果再走暴力取代數人頭，台灣將重回過去，可能引起民主內戰，這絕非台灣之福。

立法院審議國會職權行使法修正草案引發爭議，會場內朝野立委爆發激烈肢體衝突，會場外多個民團號召民眾於立法院外集結，要求國會尊重人民心聲。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，台灣民主要向上提升，台灣國會一定要能強化改革，這是朝野各黨數十年來的共同主張，台灣民主化已經30年，最大的進步就是少數服從多數，多數尊重少數，以數人頭方式取代打破人頭，國民黨一定會在民主的基礎上，讓台灣民主向上提升，國會持續改革。

朱立倫指出，前總統蔡英文當年擔任民進黨主席時，提出的國會改革版本，如賦予國會調查權、聽證權等各種國會改革方案，現在都在努力推動中，與2024年大選前，大家期待的改革方案，包括總統赴立法院國情報告，以及將過去所有弊案都能透過國會調查權，被清楚的展現等，都是朝野各黨長期以來的共同主張。

朱立倫強調，民進黨不應再走回頭路，忘了當年的主張，呼籲民進黨別想再以少數輾壓多數，用拳頭取代數人頭，以及以街頭壓制國會，那個時代已經過去，如果再走暴力取代數人頭，台灣將重回過去，可能引起民主內戰，這絕非台灣之福。

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朱立倫也說明，近日他接待很多外賓，交換國民黨的重要主張，不管是國家安全、兩岸政策、能源政策以及民生議題，國民黨都把國家利益放在第一，要讓大家清楚看到，國民黨是愛台灣、愛中華民國的政黨。

朱立倫提到，民進黨做為一個現代化的執政黨，不要在外人面前污衊在野黨，以抹紅方式對待在野黨，應該把國家利益放在政黨利益之上，希望朝野能一起共同努力。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1130522