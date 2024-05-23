民進黨：中國520後發動軍演 以戰爭威脅和平

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（中央社記者葉素萍台北23日電）中共宣布對台展開「聯合利劍-2024A」軍演，民進黨今天表示，中國不顧國際高度關切，執意發動對台軍演，只會凸顯其專制本質與「破壞現狀」行徑，呼籲中國不要一再對台文攻武嚇，以「戰爭威脅和平，專制侵害民主」。

民進黨發言人吳崢今天透過新聞稿表示，中國不顧國際高度關切，執意發動對台軍演，只會凸顯其專制本質與「破壞現狀」行徑。民進黨呼籲中國政府應立即停止對台灣不理性的作為，並正視台灣人民的選擇，與台灣民選政府展開良性對話，方有助維持區域和平穩定。

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吳崢強調，中國無視國際社會的關切與呼籲，執意在台灣周邊發動軍事演習，不僅是在威嚇台灣的民主制度與合法的民選政府，也是在企圖改變台海現狀、破壞區域和平穩定，更是赤裸裸威脅世界支持民主、自由與良善的國家。這樣的蠻橫作為，不會讓台灣人民屈服，也不會讓國際社會接受，只會拉遠中國「與台灣社會與民主自由的距離」，成為區域和平的「麻煩製造者」。

吳崢重申，在「對等、尊嚴」原則下，願與中國展良性互動對話，呼籲中國應用心體會總統賴清德就職演說的內涵，正視中華民國存在的事實、尊重台灣人民的選擇，拿出自信與誠意，面對台灣民選合法的政府，能共同以「對話取代對抗，交流取代圍堵」，承擔維持台海及區域的和平穩定的共同責任，而非一再對台文攻武嚇，以「戰爭威脅和平，專制侵害民主」。（編輯：張若瑤）1130523