戰傷救護提升存活率 重要性、國軍推動現況一次看

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北26日電）國軍近年師法美軍實戰經驗，深化戰術戰傷救護（TCCC）專業養成，國防醫學院衛生勤務訓練中心去年12月啟用「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」，為國內首座導入人工智慧技術（AI）訓練場地，除訓練國軍，亦協助警消等民防單位舉辦戰術緊急傷患照護 （Tactical Emergency Casualty Care，TECC）課程，考取救護證照，以利平戰轉換。

戰傷急救（TCCC）為何重要，國軍推動現況、訓練流程以及與緊急救護技術（EMT）的差異，中央社帶您一次了解。

TCCC與EMT的差異

EMT（Emergency medical technician）為緊急救護技術，相關證照由衛福部核發，注重「平時」的基本醫療救護，且EMT是在「絕對安全」情況下執行治療，避免二次傷害，區分為EMT-1、EMT-2及EMT-P。

TCCC（Tactical Combat Casualty Care）為戰傷救護，顧名思義為「戰場」上的救護行動，更注重戰術考量，即在「對的時間點、做對的事情」，例如在「敵火等多重威脅下」執行救護，則以止血帶控制危及生命的肢體大出血為主。

此外，戰傷救護的3大目標為「完成任務」、「避免更多傷患」及「治療傷患」，其中最重要的，就是在完成任務前提下，進行傷患保護和治療，甚至先救有戰力人員，否則若因戰術任務失敗，極可能造成全軍覆沒。

TCCC起源

TCCC始於美軍歷經1993年摩加迪休之戰（The battle of Mogadishu）後產生大量傷患，美方開始派遣軍醫人員研析救護系統，發現長期使用的EMT，在戰場有窒礙，例如針對部分受傷情況、大出血等無法治療。

因此，美軍在1996年出版第一版的戰傷救護指南，並於2003年納入到院前緊急救護手冊的軍方版本，已成為現今戰場上創傷急救照護標準，廣泛運用於美國陸、海、空三軍、海岸警衛隊、海軍陸戰隊等軍種，甚至推行至世界各國軍隊。

TCCC的重要性

軍方長期使用EMT系統，實例為軍中隨處可見的救護車，以及身著紅十字背心、臂章的醫療官兵，台灣雖腹地小、醫院近、後送便利，但若長期仰賴EMT，考量戰時恐出現大量傷患，在資源匱乏、醫護無法挺進情況下，可進行自救、互救的TCCC變得更為重要。

根據美軍實戰經驗統計，提高生存率的可能因素，包括個人防護裝備發展、創傷系統建置，並改進對醫務人員和軍人TCCC的培訓；且戰場上主要作戰死亡原因，仍為受傷肢體（部位）大量出血，檢討與分析過去的作戰經驗，有20%大出血傷患其實是可避免死亡。

TCCC區分哪些階段？

美軍區分4階段，分別第1階段「敵火下作業」（Care Under Fire，CUF）、第2階段「戰術區醫療」（Tactical Field Care，TFC）、第3階段「後送及沿途照護」（Tactical Evacuation Care，TACEVAC）及第4階段「延長照護」（Prolonged Casualty Care，PCC）。

台灣則將美軍的前3階段，調整為「敵火下自救互救」、「傷患收集點照護」及「後送照護」，未設置第4階段。雖然中文名詞與美軍不同，但英文名稱相同，內容及精神亦略同。

TCCC的3階段內容

第1階段「敵火下自救互救」：交戰若產生傷患（先自救，若無力再互救），第一時間須進行「偵察目標指示與回報」（3Ds report），包括方向（direction）、距離（distance）、描述（description），並開火制壓排除威脅，而非先救治傷患；若未排除威脅，救治者恐成下一個死者。

第2階段「傷患收集點照護」：區分「MARCH」5階段，包括大出血控制（Massive hemorrhage）、呼吸道建立（Airway management）、保持呼吸（Respiration/Breathing）、保持循環系統（Circulation）、頭部創傷評估/低體溫預防（Head injury/ Hypothermia prevention）。

上述5階段完成後，則進行「傷患後送9段醫療報告內容」（9-Line MEDEVAC request）回報，包括接送點座標、無線電頻率呼號、傷患狀況、急救器材設備、患者運輸情形、撤離區安全情形、撤離區標示手段、傷患身分、撤離點地形地貌及化生放核污染程度。

回報9段醫療後，則填寫傷票（個人資料、受傷部位、處理情形等）。

第3階段「後送照護」：區分兩種形式，包括「醫療後送」（直升機、救護車等有醫療人員配置的輸具）、「戰傷後送」（平民車輛、戰鬥武器儎台均可使用）

第4階段「延長照護」：僅美軍有，若從第3階段要轉移到醫院或病房，因戰事考量必須延長後送時間，則盡可能提高醫療等級及維持醫療品質，此階段亦是國軍未來精進的方向。

TCCC受訓資格

以國軍為例，最低門檻為具備初級救護員（EMT-1）以上的志願役官士兵，具備基本體能（TCCC有別EMT，除救治傷患也須移動傷患），基本戰鬥戰術素養。

TCCC過程中涉及針刺減壓、靜脈注射、環甲膜切開等醫療行為，平時若遇狀況可實作運用嗎？

不行。涉及「緊急醫療救護法」第25條規定，須具備EMT-2、EMT-P資格，且不能自行操作，需要有醫師線上指導或預立醫囑才可進行，因此相關訓練是因應「戰時」，承平時期則必須依法進行。

國軍TCCC訓練現況

由於無法短時間讓全軍達到「專業戰傷救護」技能，所以先從「單兵戰傷救護」（All Service Members，ASM）開始發展並全軍推廣，不須具備EMT，且僅傳授5個技能（止血帶使用、填塞止血紗布、加壓式彈繃配合止血紗布、徒手暢通呼吸道、傷患快速評估）。

衛訓中心統計，「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」去年12月啟用後，已培訓9名高階戰傷救護訓練師資，另救護訓練學員623人，包含各階軍官、士官及士兵。

一般民眾能否學習戰傷救護？

不行，國軍的戰術戰傷救護（TCCC）訓練僅涵蓋國軍官兵及相關政府單位，民眾若要學習類似技能，可以先從EMT訓練開始，之後再往戰術緊急傷患救護（TECC）進階。（編輯：林克倫）1130526