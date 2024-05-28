立法院會續審國會職權修法 場外民團陸續集結

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）立法院會今天續審國會職權修法相關法案，許多民團號召在場外濟南路主舞台前集結抗議，但受大雨和上班、上學因素影響，響應民眾陸續到場聲援，多名立委也在警力維安下入場。

國會職權修法相關法案今天續審，各界關注立法院是否能夠三讀通過。由於多個民間團體串連號召到立法院外集結，希望透過全程監督，阻擋國會濫權法案三讀，有別於前2次集會主舞台設置在青島東路，這次改設置在濟南路上。

因受鋒面影響，台北一早就下起滂沱大雨，加上今天為正常上班、上學日，活動現場聲援民眾集結速度較前2次略慢，許多人都撐傘站在活動區帳篷下躲雨，但仍不忘時時關注議場內審查法案狀況。

記者現場觀察多名立委今天進出立法院時，身邊都有至少1名同性員警陪同，以維護其人身安全。

北市警方為維持立法院周邊秩序及安全，白天出動300名警力維安、待命警力數同樣為300人；考量晚間聚集人數可能相對多，規劃警力增至600人、待命人數同樣為600人。

因應大量民眾集結立院周遭活動，北市環保局也加設多個大型垃圾桶，以維護環境清潔。（編輯：方沛清）1130528