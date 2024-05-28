共軍對台軍演後視導國軍 總統：大家辛苦了

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（中央社記者溫貴香花蓮28日電）總統賴清德今天赴東部花蓮視導陸海空國軍部隊，他致詞表示，過去這段時間，因應中國軍演，「大家都辛苦了，謝謝你們」。再過不久就是端午節，保家衛國沒有假期，正因為國軍弟兄姊妹堅守崗位，國人才能安心過節。

中共在賴總統就職第3天後展開連續2天大規模軍演，賴總統上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、陸軍司令鍾樹明上將、空軍副司令劉峯瑜中將、第二作戰區指揮官俞文鎮中將、空軍第五聯隊長莊敏典少將等人陪同下赴花蓮，分別視導陸軍混砲營、海軍海鋒機動第四中隊、空軍第五戰術混合聯隊，與國軍合影、致贈加菜金，勗勉部隊，並與國軍代表用餐。

總統致詞表示，今天到花蓮，除了了解各部隊執行任務的狀況，也要感謝國軍堅守崗位，守護國家安全。過去這段時間，因應中國軍演，「大家都辛苦了，謝謝你們」。

總統分別視導陸軍混砲營、海軍海鋒機動第四中隊，以及空軍第五戰術混合聯隊。他表示，大家都敏銳地完成各項操演，展現出國軍的專業和高昂的士氣。

他說，剛剛聯隊的飛行員仔細向他說明，對共機擾台的因應作為，以及戰機的裝備性能。大家都在24小時輪班待命，執行空中巡邏任務，尤其在隊長莊敏典的帶領下，國軍都以堅定的決心、卓越的戰技，發揚空中戰力，守護台灣的領空。

總統表示，上個月花蓮發生地震造成災害，第二作戰區的國軍弟兄姊妹都立即投入救災行列，並且同步支援各式救災車輛和機具，讓救災工作順利進行，他要給大家最大的肯定，也要感謝大家全心全力的付出。

總統說，再過不久就是端午節，但保家衛國沒有假期，正因為國軍弟兄姊妹堅守崗位，國人才能安心過節，他盼一起繼續努力，讓國家更安全。（編輯：翟思嘉）1130528