第二作戰區應變中共軍演 總統視導凸顯海鋒大隊戰力

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北28日電）總統賴清德今赴花蓮視導第二作戰區，知情人士表示，此行有三大意義，包括第二作戰區在中共軍演期間嚴密掌握相關情勢，並檢派任務機、艦、飛彈系統等適切應變，特別是海鋒大隊第四中隊，展現東台灣「以陸制海」關鍵戰力。

中共在賴總統就職第3天後展開連續2天大規模軍演，賴總統今天赴花蓮視導國軍部隊，儘管上午一度因天候不佳，花蓮機場關閉，等候約半小時，但最後順利飛抵花蓮。

知情人士說，賴總統赴第二作戰區視導訓勉，聽取軍方簡報，勗勉陸軍混合砲兵營、海軍海鋒機動第四中隊、空軍第五戰術混合聯隊等單位，同時與國軍部隊、幹部及官兵代表會餐。

知情人士表示，賴總統今天的行程有三大意義，包括，一、端午連假將屆，感謝國軍弟兄姊妹堅守崗位，讓民眾安心過節，賴總統特別選在端節前赴花蓮勗勉國軍，聽取任務簡報、現地視導、與國軍合影互動，同時頒發加菜金，行程最後則與國軍部隊、幹部、官兵代表於空勤餐廳共進午餐，身為三軍統帥，重視基層聲音、關心基層官兵生活照顧。

知情人士說，第二、今年4月不幸發生花蓮大地震，造成多處災情，賴總統感謝國防部第一時間成立應變中心，配合地方政府需求，調派兵力馳援。尤其是今天視導的國軍第二作戰區，災害發生當下，隨即率員趕赴災區現勘，全力投入救災工作，同時支援各式救災車輛與機具，如派遣2架戰術型近程無人機蒐整災情，讓中央災害應變中心即時、同步掌握資訊，協助救災工作順利進行。

知情人士說，第三、中共23、24兩日在台灣周邊展開軍演，演練範圍包括台灣東部，其中賴總統今天視導的第二作戰區，在中共軍演期間嚴密掌握相關情勢，並檢派任務機、艦、飛彈系統等適切應變。

知情人士表示，特別是駐守於花蓮新城的海鋒大隊第四中隊，在中國發動軍演期間，隨時機動應對，調整戰術位置，堅守崗位、保家衛國，守護東部、守護台灣，展現堅銳無比的備戰能力，是東台灣「以陸制海」關鍵戰力。（編輯：郭無患）1130528

總統賴清德（2排右2）28日上午到花蓮復興北營區勗勉陸軍混合砲兵營，與國安會祕書長吳釗燮（2排左2）、國防部長顧立雄（2排右）等人和官兵合影留念。中央社記者翁睿坤攝 113年5月28日