外交部：中國政治凌駕公衛安全 危害WHO包容精神

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（中央社記者吳昇鴻台北28日電）世衛大會開議台灣入會案再度遭挫，外交部今天表示，中方以政治凌駕全球公衛安全企圖誤導國際視聽，危害WHO創立以來所捍衛的普世與包容精神，中國聲稱的「一個中國原則」絕非國際社會普遍共識與實踐。

外交部國際組織司副司長李冠德上午出席例行記者會時表示，中方政治凌駕全球公衛安全企圖誤導國際視聽，不僅無視台灣人民乃至全球世人健康權益，更危害世界衛生組織（WHO）創立以來所捍衛的普世與包容精神，中國聲稱的「一個中國原則」絕非國際社會普遍共識與實踐。

他指出，台灣除了申請參加每年世界衛生大會（WHA）外，也爭取常態性參與WHO所有技術性會議活動，參與時都是台灣主動向WHO秘書處提出需求，該秘書處評估審核後會通知台灣，關於中國稱代為台灣處理，絕非事實。

中國駐日內瓦辦事處大使陳旭主張聯合國2758號決議和世衛大會第25.1號決議確認中方所謂的「一個中國原則」，他說「近年來台灣民進黨當局對此拒不承認，導致台灣參加大會的政治基礎不復存在」。

媒體追問，未來針對WHA推案時是否改名稱為「台灣（Taiwan）」、「中華民國台灣（ROC Taiwan）」爭取觀察員身份；李冠德說，關於今後使用的名稱，政府立場清楚，推動參與國際組織及多邊機制時，一向使用正式國名或台灣為最優先，在處理名稱問題時，會在確保國家尊嚴的原則上進行努力，爭取國際空間。

他說，未來台灣若收到邀請以觀察員身份參與WHA，將會就參與名稱等事項與WHO秘書處協商，先前曾以中華台北（Chinese Taipei）名稱出席，未來若有機會再度參與，會對此進行相關協商程序。（編輯：翟思嘉）1130528